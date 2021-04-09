Син Байдена зізнався в наркозалежності: опубліковано фото постраждалих зубів

Син 46-го президента США Джо Байдена – Хантер – зізнався, що кілька років у нього була наркозалежність від креку-кокаїну та алкоголю. Через це його здоров'я сильно постраждало, зокрема й зуби.

Видання News.com.au опублікувало фото зубів Байдена, які були понівечені наркотиками (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Зазначається, що про свою залежність Хантер пише в книзі мемуарів під назвою "Красиві речі".

Так, на знімку видно, як син президента сидить у кріслі стоматолога зі знищеними зубами, а потім він вставив вініри і похвалився новою посмішкою.

Зіпсовані зуби Хантера Байдена News.com.au

Нові зуби Байдена News.com.au

За словами Байдена, іноді він брав за наркотик пластівці від сирного попкорну, який часто їв у машині, або навіть звичайний шматок сиру.

Відомо, що після смерті свого брата від раку в 2015 році він розлучився з дружиною, залишився один і піддався поганим речовинам.

Однак увесь цей час Байден відчував турботу і підтримку батька, який не давав йому сидіти на самоті зі своїми проблемами і завжди знаходив для нього час.

Крек – це кристалічна форма кокаїну, що є сумішшю солей кокаїну з харчовою содою або іншою хімічною основою. На відміну від звичайного кокаїну, крек приймається всередину за допомогою куріння.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, відомого американського репера DMX госпіталізували через передозування наркотиками – в артиста стався серцевий напад.