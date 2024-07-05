'Связь резко оборвалась'. Певица Алена Винницкая рассказала об известной россиянке-участнице 'ВИА Гры', которая поддерживала ее после 24 февраля

Известная исполнительница и первая солистка группы "ВИА Гра" Алена Винницкая, которая с начала большой войны продолжает жить и работать в Киеве, призналась, что, как и многие украинцы, имела друзей в стране-агрессоре. Однако с начала вторжения держала связь только с одной россиянкой.

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Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. Исполнительница также призналась, что связь с подругой (по этическим соображениям она не называет ее имени) через некоторое время резко прервалась. Алена Винницкая предположила, почему это могло произойти.

"Меня поддерживала какое-то время одна известная россиянка – бывшая солистка "ВИА Гры", – говорит Алена Винницкая. – Она написала: то, что произошло, – ужас. Мы с ней некоторое время созванивались, я ей рассказывала, что у нас происходит, а потом связь резко оборвалась. Я думаю, потому что она просто испугалась. Знаете, ситуация там действительно непростая: подслушивают, следят, могут прийти домой ФСБшники. Все об этом говорят".

В первые дни большой войны Алена Винницкая записала видео в Instagram, в котором обратилась к россиянам с просьбой остановить их президента, назвав Путина людоедом.

"Не поверите, на меня вылилось такое количество хейта – никогда в жизни подобного не чувствовала, – вспоминает тот период певица. – Даже растерялась, когда столкнулась с такой мощной враждебностью и агрессией. А потом поняла, что большинство комментаторов – это боты. И успокоилась. Можете почитать комментарии, которые написали, я их не удаляла. Зачем? Еще буду тратить на это время".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что певица Алена Винницкая решила больше не общаться на русском языке.

Полное интервью с Аленой Винницкой на OBOZ.UA читайте завтра, 6 июля.

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