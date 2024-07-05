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"Связь резко оборвалась". Певица Алена Винницкая рассказала об известной россиянке-участнице "ВИА Гры", которая поддерживала ее после 24 февраля

Оксана Гейдор
Люди
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'Связь резко оборвалась'. Певица Алена Винницкая рассказала об известной россиянке-участнице 'ВИА Гры', которая поддерживала ее после 24 февраля

Известная исполнительница и первая солистка группы "ВИА Гра" Алена Винницкая, которая с начала большой войны продолжает жить и работать в Киеве, призналась, что, как и многие украинцы, имела друзей в стране-агрессоре. Однако с начала вторжения держала связь только с одной россиянкой.

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Об этом певица рассказала в интервью OBOZ.UA. Исполнительница также призналась, что связь с подругой (по этическим соображениям она не называет ее имени) через некоторое время резко прервалась. Алена Винницкая предположила, почему это могло произойти.

"Связь резко оборвалась". Певица Алена Винницкая рассказала об известной россиянке-участнице "ВИА Гры", которая поддерживала ее после 24 февраля

"Меня поддерживала какое-то время одна известная россиянка – бывшая солистка "ВИА Гры", – говорит Алена Винницкая. – Она написала: то, что произошло, – ужас. Мы с ней некоторое время созванивались, я ей рассказывала, что у нас происходит, а потом связь резко оборвалась. Я думаю, потому что она просто испугалась. Знаете, ситуация там действительно непростая: подслушивают, следят, могут прийти домой ФСБшники. Все об этом говорят".

В первые дни большой войны Алена Винницкая записала видео в Instagram, в котором обратилась к россиянам с просьбой остановить их президента, назвав Путина людоедом.

"Не поверите, на меня вылилось такое количество хейта – никогда в жизни подобного не чувствовала, – вспоминает тот период певица. – Даже растерялась, когда столкнулась с такой мощной враждебностью и агрессией. А потом поняла, что большинство комментаторов – это боты. И успокоилась. Можете почитать комментарии, которые написали, я их не удаляла. Зачем? Еще буду тратить на это время".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что певица Алена Винницкая решила больше не общаться на русском языке.

Полное интервью с Аленой Винницкой на OBOZ.UA читайте завтра, 6 июля.

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