Святослав Вакарчук сравнил Украину с Эверестом и объяснил, кто поможет нам победить в войне

Известный украинский певец Святослав Вакарчук рассказал, что на передовой часто исполняет военным свой хит "Еверест", который в новых реалиях воспринимается как гимн победе. Как и поднятие на высшую вершину земного шара, борьба за победу – это сложный длительный процесс, сопровождающийся потерями и страшными испытаниями. Несмотря на это, фронтмен группы "Океан Ельзи" убежден, что Украина на свой условный Эверест обязательно поднимется.

Вакарчук понимает, как важна для Украины сегодня поддержка западных партнеров. Впрочем, он отмечает, что единственные, кто может помочь украинцам – это мы сами, а точнее наша ежедневная работа. Своими мыслями музыкант поделился в интервью "Радио Свобода", фрагмент которого был обнародован на Instagram-странице медиа.

"Это мы в Украине чувствуем определенную несправедливость от того, что наши лучшие парни, девушки, дочери, сыновья отдают свою жизнь за защиту не только Украины, но и всех западных ценностей, в том числе безопасности Европы. Мы это делаем, а вот они якобы этого не замечают. На самом деле замечают, но делают столько, сколько в тот момент считают нужным. Больше всего кто может помочь нам, это мы сами. И не только на линии фронта, но и в принципе, вырывая порой даже зубами или борясь за эту поддержку и помощь. Она важна и так многие это понимают, но без нашей ежедневной работы над тем, чтобы эта поддержка была, она будет слабеть", – высказался исполнитель.

Вакарчук напомнил, что у украинцев просто нет другого выбора, кроме как бороться. На кону – наша многовековая история и будущее, а главное – настоящее, то есть наши жизни. Для их сохранения украинцы должны ежедневно прилагать усилия для приближения победы в войне.

"Мы сейчас находимся в ситуации, когда у нас просто нет иного выбора, чем не останавливаться и идти вперед к победе. Ради наших детей, ради нашего прошлого, нашего будущего. Дорога к победе тяжелая, сложная, но она существует. Знаете, у меня есть песня "Еверест" и когда исполняю ее для бойцов, я всегда говорю, что я посвящаю эту песню нашей победе. Сложно ли подняться на Эверест? Очень сложно. Нужно ли к этому готовиться? Да. Есть ли на пути страшные испытания, а порой даже жертвы? Да. Но возможно ли это? Да. Многие это уже сделали. И мы на свой Эверест тоже обязательно поднимемся, я в этом уверен", – метко прокомментировал артист.

Как писал OBOZ.UA, недавно группа"Океан Ельзи" выпустила первую с 2022 года песню под названием "Відповідь". Эмоциональная и драматическая композиция с черно-белым клипом подняла злободневную тему войны.

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