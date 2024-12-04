Светлана Вольнова рассекретила, благодаря кому певица Лобода оказалась в Москве

Телеведущая Светлана Вольнова считает, что певица Светлана Лобода, долгое время жившая и работавшая в Москве, уехала в Россию не по собственной инициативе, а по совету своего продюсера Нателлы Крапивиной. С ней артистка начала сотрудничать еще задолго до войны в Украине.

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Об этом Светлана Вольнова рассказала в интервью OBOZ.UA. Телеведущая также предположила, почему певицы Ани Лорак и Таисия Повалий предали Украину.

"Лорак всегда была нацелена на Москву, – уверена Светлана Вольнова. – Помните, еще совсем девочкой участвовала в телепроекте "Утренняя звезда" Юрия Николаева? По сути, с пеленок – туда. Да и Повалий стремилась к тому же. Кстати, у нас с ней не сложилось интервью в моей авторской программе "Вольности Вольновой" – не пошла она на контакт. Видимо, решила, что для нее это опасно".

Рассказывая об артистках-предательницах, Светлана Вольнова поставила им в пример певицу Светлану Лободу, которая тоже в свое время устремилась зарабатывать рубли в России, но после полномасштабного вторжения уехала оттуда: "Вон Лобода взяла и уехала из России. Но ей сейчас трудно вернуться на украинский рынок, потому что не только выступала, но жила в Москве. Но многие не думали, что все так произойдет между странами. А российский рынок – он огромен, поэтому наши ехали туда заработать. В случае со Светланой Лободой, думаю, работать там – это была идея ее продюсера. И Светлана быстро стала там звездой номер один. Ну а потом война, проверка на крепость".

Как известно, продюсером Светланы Лободы с 2010 года была Нателла Крапивина. Ранее OBOZ.UA писал, что Андрей Данилко и продюсер Нателла Крапивина публично поскандалили из-за плача Светланы Лободы, которая эмоционально прокомментировала войну в Украине. Артист заявил, что слезы певицы были игрой на камеру, а подруга исполнительницы ответила, что ему следует "подвязать с алкоголем" и прекратить обсуждать коллег.

Полное интервью OBOZ.UA со Светланой Вольновой читайте на OBOZ.UA в четверг, 5 декабря.

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