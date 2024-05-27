Известная украинская певица Светлана Тарабарова сообщила о горе в семье – умер отец Василий. Артистка опубликовала его черно-белую фотографию и написала маленький некролог.

О причине смерти она не сообщила, но поблагодарила в Instagram подписчиков за соболезнования и поддержку. "Благодарю всех за поддержку. Очень больно", – написала певица.

"Папа, я люблю тебя. Мы будем любить тебя вечно. Ты научил меня быть смелой и сильной, ты научил ценить семью, верить в мечту и не сдаваться. Светлая память, муж, друг, папа, дедушка Василий. Нам всем очень больно, надеюсь тебе уже легче", – подписала фотографию Тарабарова.

Поклонники артистки поддержали ее в комментариях:

"Мои глубочайшие соболезнования. Держись. Ты очень сильная. Рассчитывай на нашу поддержку. Мы тебя любим".

"Светлана, он всегда с вами, папа – ваш ангел телохранитель".

"Мои соболезнования, милая".

"Искренние соболезнования вам и вашей семье".

Свое неравнодушие выразили и украинские звезды:

Павел Зибров: "Искренние соболезнования… вечная память".

Ирина Билык: "Мои искренние соболезнования всей семье! Светлая память".

Влад Дарвин: "Самые глубокие соболезнования".

Соломия Витвицкая: "Обнимаю… Сочувствую".

Анна Тульева: "Сочувствую".

Стоит отметить, что некоторое время родители жили в оккупированном Херсоне из-за того, что не хотели покидать дом. Они долгое время подвергали себя опасности, пока город непрерывно обстреливали оккупанты.

В декабре 2022-го Тарабаровой все же удалось вывезти маму и папу из города. С тех пор иногда в ее фотоблоге начали появляться фотографии с мамой, но с папой – ни одной.

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