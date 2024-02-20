На кулек посадили собаку: жена композитора Поклада призналась, как перехитрила оккупантов и вывезла через блокпосты самую ценную вещь

Жене украинского композитора Игоря Поклада чудом удалось вывезти из оккупации, куда попали в начале российского вторжения, очень ценную для ее мужа награду – звезду Героя Украины. Семье Поклад повезло беспрепятственно проехать все российские блокпосты по дороге из Ворзеля в Киев – орден композитора не нашли, благодаря одной уловке.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала Светлана Поклад. Ее с мужем вывез из оккупации волонтер, у которого был паспорт Казахстана, что очень помогало во время проверок на блокпостах россиян.

Один из известнейших украинских композиторов Игорь Поклад проживает с семьей в Ворзеле Киевской области. Там музыкант с родными встретил российское вторжение, а на третий день большой войны курортный городок попал под оккупацию. В середине марта семье Поклад удалось вырваться из захваченного Ворзеля. Волонтеру, согласившемуся приехать за ними, Светлана призналась, что может оставить все ценное имущество в доме, однако просит помочь забрать с собой награду мужа – звезду Героя Украины. Игорю Покладу вручили почетное звание перед большой войной – в декабре 2021 года.

"Волонтер Константин Гадаускас – гражданин Казахстана, но имеет литовские и украинские корни. У него казахский паспорт, что очень тогда помогало – принимали за своего, как гражданина дружественного государства, – рассказывает Светлана Поклад о спасшем их волонтере. – Мы с Константином не были знакомы, но он был подписан на Дмитрия Гордона. И прочел его сообщение в соцсетях о том, что в подвале своего дома в Ворзеле застрял известный украинский композитор. Дима просил неравнодушных помочь с эвакуацией. Костя написал: "Еду".

"Я очень хорошо помню тот день: 11 марта 2022 года. Выглянула в окно – увидела мужчину в красной куртке, направлявшегося мимо соседнего дома, – продолжает Светлана Поклад. – Открыла калитку, он говорит: "А я – за вами, Дима Гордон попросил забрать". Мы сели в его авто и поехали через все эти страшные блокпосты. Когда проезжали первый, самый жесткий, россияне сказали нашему водителю: "Вот за этим старичьем ты ехал? Глупый самоубийца!" Потом мы проехали еще много блокпостов. И наконец Костя привез нас в киевскую квартиру".

"Знаете, нам удалось вывезти из оккупации орден "Золотая звезда", вручаемый со званием Героя Украины, – признается Светлана. – Когда торопливо собиралась, Косте сказала: "Могу все здесь оставить, а орден – нет". Он говорит: "У вас есть одеяло?" И мы завернули в него, а потом еще в какой-то кулек. А сверху посадили нашего лабрадора, надеясь, что собаку не станут вытаскивать из машины. И, слава богу, провезли. Если бы увидели, что это Герой Украины, сами понимаете, что было бы на первом же блокпосту".

Полное интервью со Светланой Поклад читайте на OBOZ.UA завтра, 21 февраля.

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