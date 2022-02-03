Свечкоренко из 'Холостячки' получил травму на Буковеле, но травмпункт так и не нашел. Подробности скандала

Финалист второго сезона шоу "Холостячка", психолог Роман Свечкоренко во время отдыха с возлюбленной и друзьями на горнолыжном курорте в Буковеле, получил травму во время езды на сноуборде. У него оказался слишком глубокий порез, который нужно было бы зашить, однако травмпункта в окрестностях не нашлось, о чем мужчина пожаловался в социальной сети.

Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram-stories. "Я просто стоял с краю пару минут, а человек не справился с управлением и влетел в меня. Мне повезло, что я был в перчатках, поэтому не сорвало палец напрочь, а разорвало перчатки", – написал Свечкоренко (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Роман отправился в аптеку, чтобы хоть как-то "подлатать" палец и возмутился, что на горнолыжном курорте нет травмпункта. В аптеке ему сказали, что порез слишком глубокий и его стоило бы зашить.

Видео дня

"Оказывается, что теперь на весь горнолыжный курорт нет ни одного травмпункта. Как такое вообще возможно? Если вдруг вы упали, получили травму и не имеете страховку, у вас есть несколько вариантов: 1. вы можете обратиться в единственную частную клинику и только за осмотр заплатить 1000 гривен, ну а дальше платить в зависимости от сложности вашей травмы; 2. Больше вариантов нет", – написал Роман Свечкоренко.

Он добавил, что там, где раньше был травмпункт, теперь проводят тесты на наличие коронавируса. В результате Роману обработали рану его друзья и перебинтовали палец.

Вскоре на его Instagram-stories ответила одна из подписчиц, которая рассказала о похожей ситуации, случившаяся около 10 лет назад с ее мужем.

"У мужа был перелом ключицы. Мы сами поехали в больницу в Яремче, других вариантов в Буковеле не было. Сложная операция, где местный хирург и анестезиолог выставили счет 500 долларов. Больница забита была", – написала подписчица.

Роман Свечкоренко ответил, что четыре года назад тоже получил травму ключицы, однако тогда ему оказали первую медицинскую помощь. Он отметил, что это было именно в том месте, где теперь делают тесты на коронавирус.

К слову, чтобы подписчики поняли, что хотел донести Роман, он подчеркнул, что "не хейтер Буковели, а наоборот любит это место".

"Собственно поэтому езжу сюда больше четырех лет подряд. Это любовь и я горжусь, что вижу на склонах людей с Польши, Франции и Испании. Просто сегодня я был в шоке то того, что на такое огромное количество людей нигде нельзя получить стационарную первую помощь", – написал Роман Свечкоренко.

Вскоре мужчине ответили с официального профиля Буковели в Instagram.

"В стоимость ски-паса включена страховка от травм, полученных на подъемниках. Обратите внимание! Данная страховка не распространяется на возможные травмы, полученные на горнолыжных склонах. Рекомендуем для вашой безопасности заключить договор на страховку от травм, полученных на склонах", – говорится в сообщении.

Свечкоренко подчеркнул, что ему ответили "шаблонно".

"Только мне понятно, что вопрос не в страховке, а в безопасности? У человека должна быть элементарная возможность получить первую помощь, а для этого должны быть стационарные пункты", – написал мужчина.

Коротко о знаменитости:

Роман Свечкоренко – 32-летний психолог и блогер из Киева. Считает себя гуру женского счастья, поднимает в своем блоге темы осознанности и саморазвития. Сейчас у него более 960 000 подписчиков. Боролся за сердце певицы Златы Огневич в финале шоу "Холостячка", однако так и не смог одержать победу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Роман Свечкоренко вместе с другим блогером попал в полицию. Мужчина рассказал, что во время инцидента сломал руку.