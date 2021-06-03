Свадебное платье принцессы Дианы впервые за долгое время покажут на публике

Свадебное платье принцессы Дианы выставили в Кенсингтонском дворце в преддверии выставки Royal Style in the Making. Так, жители Британии смогут увидеть не показанные ранее предметы из архивов знаменитых королевских дизайнеров, а также образцы стильных ансамблей, созданных для принцессы Дианы, королевы Елизаветы II и королевы-матери.

Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Как известно, подвенечное платье леди Ди было вручную расшито более чем 10 тыс. жемчужинами. На нем также есть подкова из 18-каратного золота, усыпанная белыми бриллиантами, а на фату принцессы ушло от 130 до 140 метров тюля.

Отмечается, что свадебный наряд станет центральным экспонатом выставки и будет расположено в стеклянной витрине посередине зала.

В прошлом году свадебный наряд леди Ди был оценен в 151000 фунтов стерлингов. Его создали модельеры Дэвид и Элизабет Эмануэль ко дню свадьбы монархини с принцем Чарльзом в 1981 году.

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Стоит добавить, что подвенечный образ принцессы Дианы прозвали "платьем-катастрофой", так как длинный шлейф создавал массу неудобств. Кроме того, дизайнеры использовали шелковую ткань слоновой кости, которая сильно мнется и "ломается" на изгибах. Таким образом наряд Леди Ди выглядел очень помятым – начиная от рукавов и заканчивая пышной юбкой.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принцесса Диана появилась в откровенном черном наряде с открытой линией плеч на благотворительном вечере в 1994 году из-за признания своего мужа принца Чарльза в измене. Так, образ вошел в историю как "платье мести".