Свадебное платье и голый торс. Екатерина Кухар и Александр Стоянов подогрели слухи о разводе красноречивыми фото

Бывший премьер Национальной оперы Александр Стоянов и его жена-балерина Екатерина Кухар в очередной раз подогрели слухи о разводе. На странице звезды балета появилось фото в белом платье с постом, посвященным одиночеству, а ее избранник незадолго до этого обнародовал кадр с голым торсом под трагическую музыку.

Красноречивые фотографии появились в соцсетях звезд, до сих пор не прокомментировавших слухи о своем разводе, которые появились еще в прошлом году.

"Женщины не бывают одиноки. Даже когда говорят, что они свободны. Потому что у них всегда кто-то есть. И не важно: в голове, в сердце или в постели", – написала Екатерина Кухар под кадром в платье, похожем на свадебное.

Ее избранник ограничился черно-белым фото без верхней одежды, где позировал, прикрыв голову рукой.

К слову, пара уже давно не появлялась вместе на публике, а также не публиковала общие фото, хотя раньше делала это регулярно. После скандала из-за продвижения балета "Лебединое озеро" на музыку россиянина Петра Чайковского Александр Стоянов назвал Кухар "матерью своих детей" и признался, что их мнения разошлись.

Как известно, танцора подвергли критике за такой выбор концертной программы, но он уверен, что в "Лебедином озере", которое украинцы танцуют за границей, нет намека на популяризацию русской культуры.

Александр Стоянов записал видео, где высмеял замечания, продемонстрировав сине-желтые флаги на концертах, но в комментариях отметили, что украинские символы его не оправдывают.

"Продвижение культуры врага сейчас точно не ко времени. Люди борются за запрет гастролей россиян в Европе, а здесь мы сами распространяем "узкую" культуру! Просто сюр", "Не найти во всей истории Украины достойного произведения и выбрать то враждебное, на что" точно пойдут" – это о лени или бесталанности. И можно найти несуразные аргументы о "всемирном достоянии". Только для человека с зародышами интеллекта это не оправдание, а лишь попытка прикрыть собственную неосведомленность", "Факт того, что украинцы боятся отпустить российское искусство, свидетельствует о том, насколько эффективна русификация", "Стыдно, когда наш балет гастролирует с "Лебединым озером", которое у всех ассоциируется с Московией", – написали возмущенные пользователи.

Впрочем, оправданий под постом также хватало. Поклонники Стоянова писали, что "Чайковский им не враг", а людям, которые помогают Украине и являются частью украинской культуры, можно и простить гастроли с "Лебединым озером".

Ранее OBOZ.UA писал, что Екатерина Кухар рассказала о предложении стать министром культуры Украины, которое она отвергла. Звезда заявила, что имеет "другую миссию".

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