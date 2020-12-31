Супруга Павлика попала в ДТП: подробности аварии
Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ранее жаловалась на сложное финансовое положение, попала в аварию в Киеве. Как оказалось, в машину девушки въехала женщина, которая сдавала назад и не заметила ее автомобиль.
Стоит отметить, что в результате ДТП никто не пострадал и Репяховой удалось все уладить без полиции. Об этом она заявила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как стало известно, машина супруги Павлика получила небольшую вмятину. Репяхова рассказала, что с виновницей аварии они долго разбирались и думали, что делать. Но в результате женщина дала денег, и они разъехались.
Кроме того, девушка рада, что в тот момент с ней рядом была ее мама, так как "сама бы она там умерла".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик не так давно показали фото со своей свадьбы. Пара обменялась обетами еще 29 мая 2020 года.
Позже Репяхова сообщила, что они с артистом отменили свадьбу из-за пандемиим коронавируса. Пара планировала устроить теплый семейный праздник в кругу близких и друзей 18 августа.
7 августа стало известно о смерти 21-летнего сына Виктора Павлика Павла. Юноша два года боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника).