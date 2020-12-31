Дружина Павліка потрапила в ДТП: подробиці аварії
Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка раніше скаржилася на складне фінансове становище, потрапила в аварію у Києві. Як виявилося, у машину дівчини в'їхала жінка, яка здавала назад і не помітила її автомобіль.
Варто зазначити, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав і Реп'яховій вдалося все владнати без поліції. Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Як стало відомо, машина дружини Павліка отримала невелику вм'ятину. Реп'яхова розповіла, що з винуватицею аварії вони довго розбиралися і думали, що робити. Але в підсумку жінка дала гроші, і вони роз'їхалися.
Крім того, дівчина рада, що в той момент з нею поруч була її мама, оскільки "сама б вона там померла".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Катерина Реп'яхова і Віктор Павлік не так давно показали фото зі свого весілля. Пара обмінялася обітницями ще 29 травня 2020 року.
Пізніше Реп'яхова повідомила, що вони з артистом скасували весілля через пандемію коронавірусу. Пара планувала влаштувати тепле сімейне свято в колі близьких і друзів 18 серпня.
7 серпня стало відомо про смерть 21-річного сина Віктора Павліка Павла. Юнак два роки боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта).