Дружина Павліка потрапила в ДТП: подробиці аварії

Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка раніше скаржилася на складне фінансове становище, потрапила в аварію у Києві. Як виявилося, у машину дівчини в'їхала жінка, яка здавала назад і не помітила її автомобіль.

Варто зазначити, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав і Реп'яховій вдалося все владнати без поліції. Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як стало відомо, машина дружини Павліка отримала невелику вм'ятину. Реп'яхова розповіла, що з винуватицею аварії вони довго розбиралися і думали, що робити. Але в підсумку жінка дала гроші, і вони роз'їхалися.

Вм'ятина на машині Instagram Реп'яхової

Крім того, дівчина рада, що в той момент з нею поруч була її мама, оскільки "сама б вона там померла".

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