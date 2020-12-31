Дружина Павліка потрапила в ДТП: подробиці аварії

Софія Ковнір Люди 12:35, 31.12.2020 Оновлено: 12:41, 31.12.2020

Дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп'яхова, яка раніше скаржилася на складне фінансове становище, потрапила в аварію у Києві. Як виявилося, у машину дівчини в'їхала жінка, яка здавала назад і не помітила її автомобіль.

Варто зазначити, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав і Реп'яховій вдалося все владнати без поліції. Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як стало відомо, машина дружини Павліка отримала невелику вм'ятину. Реп'яхова розповіла, що з винуватицею аварії вони довго розбиралися і думали, що робити. Але в підсумку жінка дала гроші, і вони роз'їхалися.

Вм'ятина на машині
Instagram Реп'яхової

Крім того, дівчина рада, що в той момент з нею поруч була її мама, оскільки "сама б вона там померла".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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