Супруга Павлика попала в ДТП: подробности аварии

Жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ранее жаловалась на сложное финансовое положение, попала в аварию в Киеве. Как оказалось, в машину девушки въехала женщина, которая сдавала назад и не заметила ее автомобиль.

Стоит отметить, что в результате ДТП никто не пострадал и Репяховой удалось все уладить без полиции. Об этом она заявила на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как стало известно, машина супруги Павлика получила небольшую вмятину. Репяхова рассказала, что с виновницей аварии они долго разбирались и думали, что делать. Но в результате женщина дала денег, и они разъехались.

Кроме того, девушка рада, что в тот момент с ней рядом была ее мама, так как "сама бы она там умерла".

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