Сумская восхитила кадром с Борисюком за 5 лет до брака: как выглядела пара 32 года назад. Фото

Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская в Международный день театра, который отмечается 27 марта, решила порадовать поклонников архивными кадрами. Звезда показала фотографии 32-летней давности, когда ей было всего 25 лет, а ее супругу Виталию Борисюку – 28.

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Черно-белые снимки знаменитость распространила в Instagram-stories. Селебрити играли в театре имени Леси Украины первый в Украине мюзикл под названием "Кандид", даже не подозревая, что через пять лет создадут семью (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Можно заметить, как артисты с наслаждением выступали, выкладываясь на все сто процентов перед зрителями. Даже спустя 32 года Сумская и Борисюк не потеряли прежний запал. Они с таким же блеском в глазах выходят на сцену театра, даря аудитории незабываемые эмоции от представлений.

К слову, коллегами актеры стали гораздо раньше, чем парой. Виталий Борисюк – второй супруг Ольги. За него звезда вышла замуж в 1996 году после пятилетнего брака с Евгением Паперным, от которого родилась дочь Антонина. В 2002 году Сумская стала мамой второй раз – она подарила новому возлюбленному девочку Анну.

Ольга и Виталий познакомились на студенческой новогодней вечеринке у друзей. Они часто пересекались во время учебы в институте, однако их роман начался уже в театре, когда они играли тот самый мюзикл "Кандид". Актерам достались роли влюбленных – Кандида и Кунигунды. На тот момент Сумская была замужем.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в день рождения дочери Анны Ольга Сумская опубликовала с девушкой фотографии. Фолловеры отметили, что 21-летняя красавица – точная копия отца. Они восхитились красотой юной артистки.

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