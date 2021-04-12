Сумська розповіла, як її вперше вдарив ексчоловік Паперний. Відео

Українська актриса Ольга Сумська розповіла, що її колишній чоловік Євген Паперний вперше її вдарив ще до їхнього заміжжя. За словами артистки, це сталося, коли чоловік був у стані алкогольного сп'яніння.

Такими подробицями Сумська поділилася в інтерв'ю програмі "ЖВЛ". Вона також додала, що списала тоді це на чисту випадковість (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я навіть не пам'ятаю, через що була ця сварка. Він мене тоді вдарив! І на ранок він сказав – не може згадати. Цього не було... Через два місяці я вийшла за нього заміж, тому що така доля. Я подумала , що це не може повторитися!" – пояснила Ольга.

До речі, нещодавно й сам Паперний зізнавався, що підіймав руку на свою екскохану. Однак він розповів інший випадок. За словами Євгена, одного разу в момент сварки Сумська назвала його "козлом", на що той бурхливо відреагував і вдарив її. У знаменитості навіть залишився слід на щоці, який вона довгий час приховувала за допомогою тонального засобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Сумська поскаржилася на критику на свою адресу через те, що її донька Антоніна Паперна поїхала до Росії. Вона заявила, що це особистий вибір кожної людини.