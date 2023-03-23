Сумская публично пристыдила Фарион за ее слова о ''карме'' мариупольцев: она должна за это отвечать

Известная украинская актриса Ольга Сумская резко отреагировала на слова экс-нардепа от партии "Свобода", политической и общественной деятельницы, филолога Ирины Фарион о "карме" мариупольцев. Языковед убеждена, что ужасы войны, которые происходили и происходят в Мариуполе, это "причинно-следственные связи", то есть люди сами виноваты в происходящем, а не Россия.

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Подобные высказывания огорчили Сумскую до слез. Она категорически не согласилась со словами Фарион, о чем эмоционально написала на личной странице в Instagram.

Актриса разместила фрагмент недавнего интервью филолога украинской блогерше Эмме Антонюк для ее YouTube-канала.

В нем Фарион говорит: "Это кармичность... Есть закон, который называется детерминизм. Карма – это восточное понятие, а есть наше, которое выросло с латинского термина "детерминизм" – причина и последствие. Все, что мы сейчас имеем – это причина и последствия".

Интервьюер попыталась донести до Фарион, что многие люди были травмированы российской пропагандой, поэтому в войне все же виновата Россия, которая еще задолго до открытого вооруженного вторжения уничтожала украинцев в информационном, идеологическом и культурном поле, а не мариупольцы и жители других восточных городов.

Филолог язвительно перебила: "Та вы что, Россия виновата? А они мозг по дороге потеряли! Они шли и у них вытекли мозги по дороге... Человек должен научиться отвечать за свои поступки. Они 30 лет убивали украинцев в Украине и получили войну. Это ваша кармичность".

Сумская назвала эти слова страшными и позорными, отметив, что Фарион, если она верит в карму, должна понести ответственность за них.

"Меня до глубины души задели эти страшные слова госпожи Фарион о мариупольцах. Просто до слез... Это трагедия всемирного масштаба! Назвать этот ужас кармой мариупольцев, которые по дороге потеряли мозги?! Сказать эти позорные слова – осквернить память сотни тысяч невинно погибших граждан Украины, несчастных людей, обесценить, опозорить масштаб тех страшных событий… Шокирована… За эти слова человек должен отвечать… Нельзя просто вот так ляпать что попало. Мы сейчас должны все объединиться вокруг пострадавших людей, а не дискредитировать страну такими нелепыми высказываниями!" – прокомментировала кинозвезда.

Напомним, визит президента страны-оккупанта России Владимира Путина во временно оккупированный украинский Мариуполь мог быть ответом на выдачу ордера на его арест Международным уголовным судом в Гааге. С большой долей вероятности в городе был не сам глава Кремля, а его двойник. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. Подробнее – в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ольга Сумская в последнее время все чаще сталкивается с хейтом окружающих из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная живет в Москве и молчит о кровавой войне на родине. По словам артистки, Тоня получает ужасные сообщения в социальных сетях и не проявляет явную проукраинскую позицию по определенным причинам.

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