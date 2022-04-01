Суханов отправил вслед за русским кораблем Канделаки и других путинистов. Видео

Украинский ведущий Алексей Суханов, который родился и до 2014 жил и работал в России, послал вслед за российским военным кораблем всех пропутинских артистов и Тину Канделаки в частности. Он подчеркнул, что подобные "пыхвы" не стоят того, чтобы о них говорить.

Соответствующий жесткий комментарий раздался в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" на YouTube. Кроме этого, патриот попросил не считать путинистов типа Канделаки его коллегами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На вопрос, как ведущий относится к артистам, открыто пропагандирующим бред президента РФ Путина, он ответил, что не желает обсуждать их позицию.

"Прости меня, но пошла она нах*й. Я не хочу обсуждать действия какой-то "пыхвы" рашистской. И не надо ни себя, ни меня, ни кого еще из журналистов называть ее коллегами. Она не коллега!" – эмоционально объявил Суханов.

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Он ясно дал понять, что речь путинистки в "Лужниках" и ее общая позиция по поводу войны в Украине вызывают в собеседнике журналистки отвращение и неприязнь.

"Я не хочу о таких людях говорить. Не хочу, чтобы мы сейчас и я, в частности, тратил свои эмоции на... Я не знаю даже как их охарактеризовать, я не могу подобрать слов. Пошла она нах*й эта Канделаки", – лаконично заключил ведущий.

Напомним, что Алексей Суханов стоит на страже украинской независимости в рядах территориальной обороны. По словам телезвезды, он горд жить в одной стране с мужественными и независимыми людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, предательница украинского народа, телеведущая Регина Тодоренко намекнула, что умалчивает войну, поскольку переживает из-за политического несогласия с мужем. По ее словам, они с избранником наложили вето на политические темы.

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