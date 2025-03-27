'Стыд на всю жизнь'. Фима Константиновский – о недавно переехавших в РФ коллегах, встрече с Путиным и молниеносном похудении на 30 кг

Фима Константиновский – актер и юморист, ранее известный как участник "Лиги смеха". Сейчас его знают как телеведущего романтического шоу "Любовь на выживание", потом – игровой телепрограммы "Поле", а ныне артист стал ведущим телепрограммы Нового канала "Вік на Вік".

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В интервью OBOZ.UA Фима Константиновский вспомнил московский период своей творческой жизни, когда ездил в Россию играть в КВН, объяснив, почему сейчас считает это шоу пропагандистской машиной. Также он рассказал о своем бытии во время войны и приоткрыл страницы из личной жизни.

– Фима, на Новом канале запустилось новое шоу "Вік на Вік" – о разнице поколений. В первом выпуске снялись Педаны – Александр и его дочь Лера, в других, уже готовых к запуску, – не менее известные украинцы. Скажите, а кто из звездных гостей вам больше всего понравился?

– Меня приятно удивляет наша молодежь. Особенно те, кого я не знал до шоу "Вік на Вік". Обычно перед стартом мне присылают перечень гостей, которые будут участвовать в съемках. Конечно, я готовлюсь, гуглю интересное о наших участниках, чтобы подготовить заранее какие-то шутки. Но все равно за короткое время полноценно составить картинку о человеке невозможно. Признаюсь, слышу разные мнения, которые не подтверждаются, к счастью. В процессе работы выясняется, что все герои абсолютно адекватные люди. Даже те, кто на экране кажется немного тщеславным или неискренним, в жизни – очень классные. Все играют по правилам, действительно заинтересованы программой, стремятся победить и вести себя достойно. Включайте Новый канал каждую среду в 20:00 и убедитесь сами.

А звезд, которые представляют старшее поколение в "Вік на Вік", знаю почти всех. Мы пересекаемся на мероприятиях или на каких-то частных корпоративах, где я выступаю ведущим. Если говорить о наиболее показательном выпуске, то назву тот, где снялись Павел Зибров и Кенди Суперстар. Кроме того, что он стопроцентно запомнится зрителям, потому что очень эмоционален, еще и даст хорошее понимание, о чем именно наш проект.

– Так получилось, что с начала полномасштабного вторжения вы вернулись из Киева в родной Днепр и почти год прожили там вдвоем с папой. Расскажите об этом времени.

– Это был один из лучших периодов моей жизни, несмотря на все ужасы вокруг. На самом деле это очень интересная история. Жизнь с папой мне напоминала спиноф какого-то сериала, когда прошло время, а нам показывают, как изменились главные герои. Не все, потому что мама с братом, которому в начале полномасштабного вторжения было 16 лет, уехали за границу. И мы остались с отцом вдвоем.

Конечно, моментами было страшно, но так хотя бы мы не были одни. Я даже думал такое: вдруг что-то случится плохое, то убьет нас двоих сразу. Не очень положительно звучит, но каждый украинец меня поймет – мы все живем сейчас в такое непростое время. Вспоминаю, что тогда, в начале большой войны, я открыл в себе совершенно новые ощущения, когда понял, что мне надо заниматься отцом. К примеру, постоянно будил его, когда объявляли воздушные тревоги. Потому что без напоминаний он отказывался это делать. Он и перед 24 февраля (2022 года. – Ред.) говорил, что ничего не произойдет. Потому я уже не доверял его интуиции. Когда будил папу, он неизменно отвечал: "Да все будет хорошо! Не буди, сплю". Но я все равно поднимал его, и мы шли вместе в убежище.

Еще помню историю. Надо сказать, что мой папа довольно неэмоциональный мужчина, он не раскрывается даже близким. Иногда мама шутит, что сомневается, любит ли он ее, хотя она самый ценный человек для него во всем мире. Просто он не привык показывать чувства. Так вот, когда я решил возвращаться в Днепр, мне казалось, что совершаю очень героический поступок. Тогда действительно никто не знал, как далеко зайдут российские оккупанты. Некоторые наши военные говорили, что нет никаких гарантий, что они не прорвутся в Днепр после Донецкой области. Подъезжая к нашему дому, позвонил по телефону и сказал папе: "Через 10 минут буду". Мне казалось, что он невероятно обрадуется, но услышал в ответ: "Купи колы". И все! Не было: "Сынок, я так рад, что ты будешь рядом". Этот момент мне очень запомнился, потому что думал, что делаю что-то нереальное, иду на риск ради отца (улыбается).

– Вы рассказывали, что в начале большой войны вам перечисляли деньги известные россияне для нужд беженцев. Сейчас вы общаетесь с кем-то из них?

– Нет, не общаюсь. Следует отметить, что это был только один россиянин. Мы познакомились задолго до полномасштабной, не раз пересекались на играх в КВН. Но не буду раскрывать его имя, чтобы не подставлять. На тот момент мне очень помогли деньги, которые он дал, потому что я начал заниматься детьми-беженцами одного из днепровских шелтеров. Он хотел помочь финансово (и стоит сказать, что это была немалая сумма – 10 тысяч долларов), а от этого было тупо отказываться. Все до копейки я потратил на шелтер. К слову, после 24 февраля 2022 года этот товарищ уехал из России и со временем вернулся. Я разочаровался в этом его поступке и понял, что больше с ним контактировать не буду. Поэтому мы перестали писать друг другу.

– В свое время вы ездили в Россию играть в КВН. Писали друзьям, если они там остались, в начале вторжения? Может, предлагали кому помощь с выездом?

– Такого точно никому не предлагал. Есть знакомые украинцы, тоже комики, которые вот недавно переехали в Россию. Не буду вдаваться в детали – неприятно об этом говорить. Писал некоторым из них только с одним вопросом: "Как так?" Все, больше ничего не прибавлял. Мне отвечали, но там не было никаких доводов. Просто люди сделали выбор в сторону стыда на всю жизнь. Может, еще каких-то денег и в некоторых случаях – славы. Однако Россия – это ведь не страна. Там все искусственное. Ни одно достижение, особенно если ты родом из Украины, но до сих пор работаешь там, нельзя считать успехом. Ибо главное, что ты упустил, – остаешься в недостране. Были у меня знакомые, уверявшие, что выедут позже, но оказались балаболами.

Вообще я серьезно отношусь к слову "друзья". Хотя играл в КВН достаточно долго, многих не мог так назвать. Были люди, с которыми хорошо общались и кому писал лично после начала вторжения. Случилась досадная история, связанная с беларуской командой. Очередной выпуск КВН вышел через несколько дней после 24 февраля (2022 года. – Ред.). Там прозвучала шутка от участников беларуской команды: "А где российская армия?" – "Она на гастролях". Тогда не выдержал и написал одному из комиков, не подбирая слова.

Скучаю ли я сейчас по КВН? На самом деле это был классный период для саморазвития. Это не значит, что мне был интересен сам проект, нет. Главное то, как набираешься скилов и что выносишь из игр. Потому что можно было просто прийти и поиграть в команде, это групповой вид творчества. Но, например, у нас был Игорь Ласточкин (который, кстати, недавно мобилизовался и пошел в армию, за что ему огромный респект). С одной стороны, ты можешь ничего не делать, потому что знаешь, что он выйдет на сцену и разорвет зал шутками. А с другой, если хочешь двигаться дальше, надо работать над собой.

Было время, когда я думал, что никогда не смогу написать достойную шутку. Но когда, например, из 100 номеров где-то прозвучал мой один, очень гордился! Думал: "Вау! Моя шутка вошла. Я почти как папа. Такой немножко отец!" (отец Константиновского тоже в свое время играл, также он автор неофициального гимна КВН "Ветер перемен". – Ред.). Поэтому КВН прежде всего о том, как развиваешься ты. Не могу сказать, что эта игра крутая, потому что происходившее там в последнее время – полный стыд. Я имею в виду не сами выпуски – я их не смотрел, но видел состав сидящих в жюри людей. И понимал, что КВН превратился в политическую пропаганду.

– В одном из интервью вы рассказывали, что выступали на выпуске КВН, в зале которого присутствовал Путин.

– Я видел его еще в 2013 году. Можете верить или нет, но тогда чувствовал себя совершенно чужим в России. Мы приезжали туда исключительно для того, чтобы поиграть в КВН. И если бы игры снимали в другом городе, а не в Москве, не жалели бы об этом. У меня никогда даже мысли не возникало там оставаться работать надолго. Это страна с ужасными людьми. Хотя сейчас мы видим их настоящими, но мне они и тогда были такими. Как-то злобно и отрицательно относились даже друг к другу. Что тогда говорить об их отношении к нам? Признаюсь, со временем я начал подумывать на тему "Мог бы я убить Путина?" И кто его знает. Может, и мог бы. Но это фантазии.

– В своих интервью вы рассказываете, что выросли в городе, который в то время был русифицирован. Между тем у вас отличный украинский. Каким был путь к нему?

– Это все благодаря тому, что у меня была классная репетиторша Мирослава Ким. Еще перед одним из сезонов "Любовь на выживание", который стал вторым для меня в роли ведущего, я учился правильно и красиво общаться на украинском. Мирослава дала мне классную базу. Не какой-то литературный украинский, а именно разговорный. А еще ей удалось найти подход ко мне, потому что я трудный ученик в плане дисциплины. Ее у меня просто нет (улыбается). Лучшая методика – брать меня на слабо. У меня так было и с английским. Все вокруг говорили, что я не выучу. А я взял и сделал это! А украинский я любил всегда. Но из-за того, что говорил с детства на русском, был уверен, что у меня не получится шутить на нем так же быстро, спонтанно. Оказалось, что все дело в практике.

– Конечно, вы следите за коллегами в юмористическом жанре. И вам известны скандалы, разразившиеся из-за иногда неуместных шуток. Вы не боитесь в какой-то момент попасть под шквал критики как юморист? Как проверяете свои шутки?

– У меня нет специальной площадки, где мог бы проверять шутки. Всегда выдаю их прямо на съемке, но у меня не так много импровизационных шоу, в которых нет монтажа. Поэтому существует лишь маленькая вероятность того, что попаду в скандал. По крайней мере, в это хочется верить (улыбается). Да, шутки порой бывают неуместными – это специфика жанра. Но я никогда не шучу, чтобы сознательно кого-нибудь обидеть. Вот как в "Вік на Вік", где мне дали полную свободу как в ведении, так и в правилах. Там я троллил звезд, но очень по-доброму, никто не обижался.

– Еще одна страница вашей творческой жизни – проект "Лига смеха". Одним из судей в этой программе был юморист Антон Лирник, который, как известно, со временем уехал в РФ, строил там карьеру, однако с началом вторжения эмигрировал в Турцию, сейчас живет в Испании. Как вам кажется, он покинул Россию, потому что болеет за Украину или понимал, что там работы для него не будет?

– Откровенно говоря, мне безразлично, что происходит с Антоном Лирником. Хотя до войны я часто пересекался с ним и у нас были совместные проекты. Однако за эти три года ни разу не думал о нем. Что он за человек? Я считаю, что это человек, пытавшийся усидеть на двух стульях. У него нет определенной позиции. И творческого полета. Мне всегда казалось, что его главная цель в творчестве – это деньги. Он хотел зарабатывать – это единственное, что его волновало, на мой взгляд. Конечно, деньги в творчестве играют большую роль. Но когда они становятся основным стимулом, то из этого ничего хорошего не выйдет.

– Ваш хороший товарищ – юморист Виктор Розовый. После тяжелого ранения на фронте он немного сообщает о себе в соцсетях. Как проходит его реабилитация?

– Когда Витя получил ранение и проходил лечение в Киеве, мы виделись с ним часто. Я приезжал, общался с ним и поднимал настроение. Гостил у него, когда это было нужно. Сейчас ему легче, поэтому у него нет частой необходимости видеться. Потому встречаемся уже не так часто. Честно говоря, мы с Витей никогда не были близкими друзьями, скорее коллегами по юмору. Если где-нибудь увидимся в проектах, то пообщаемся и пошутим, конечно. По поводу состояния его здоровья, если Витя захочет, то сам даст интервью и все расскажет.

– С помощью своего Telegram-канала "Сбор закрыт" вы собираете немалые средства для ВСУ. Иногда с помощью очень интересных "плюшек". К примеру, провести целый день с вами в Киеве обойдется потенциальному благотворителю 40 тысяч гривен. Интересно, кто выкупил этот лот? Какие необычные были еще?

– Смотрите, есть два разных проекта: сайт Donate Menu, который создал мой лучший друг Даня Белый, и Telegram-канал "Сбор закрыт", который основал и веду я. Даня вместе со своим товарищем Костей разработал донатное меню, где можно приобрести разные услуги у популярных украинцев и этим задонатить войску – именно об этом вы спрашиваете. Со мной там есть на выбор: провести завтрак, пообщаться 30 минут в Zoom, попеть в караоке.

А в "Сбор закрыт" мы с подписчиками ежедневно собираем и закрываем сборы. Клянусь, не вспомню, чем еще таким в жизни занимался так долго и регулярно. Если посчитать, то за все время, когда основал Telegram-канал, мы собрали уже более 12 миллионов гривен. У меня есть цель дня, которую каждый день объявляю на канале. И все бросают, кто сколько может. Мы закрыли множество сборов! Однако не секрет, что люди очень устали. Ранее на канале было 600 подписчиков, благодаря которым мог собрать 30 тысяч гривен в день. А сейчас – почти две тысячи, которые донатят 15 тысяч гривен в день. Да и то, если я замучу всех сообщениями и напоминаниями.

Наша целевая аудитория – это сборы, куда не хватает совсем немного. Людям хочется помочь тогда, когда они видят финишную прямую. Я называю их "донатными извращенцами" (улыбается). Бывает так, что они не отзываются до последнего и делают финальный донат, когда у меня уже не хватает нервов (смеется).

– Позвольте немного расспросить вас о личном. В марте прошлого года стало известно, что вы расстались со своей супругой Владой. С нынешней избранницей Лизой познакомились в Tinder. Расскажите об этом опыте: у вас были какие-то оговорки? Что посоветуете людям, которые сейчас находятся в поисках своей половинки?

– Честно, я боялся зарегистрироваться в Tinder! После разрыва с бывшей друзья уговаривали меня установить его, чтобы быть открытым к отношениям. Но несмотря на публичную профессию, я не очень уверен в себе. Подойти познакомиться в баре или на улице – это точно не обо мне. Буду вести себя как малолетка какой-нибудь: стоять и подбирать слова. Сказать незнакомой девушке: "Что ты, сама здесь гуляешь?" Никогда! (улыбается).

В переписке я рассказывал Лизе, что снимаюсь в "Лиге смеха". И когда понял, что она вообще не в теме, меня это подкупило! Когда знакомишься с человеком, который о тебе почти ничего не знает, вы оба начинаете, выходит, с чистого листа. А из советов – все просто: не торопитесь, не создавайте иллюзий на первых свиданиях, будьте самим собой. У меня такой принцип по жизни, кстати. И на съемках мне всегда говорят: "Будь самим собой". Это действительно работает.

– Еще одна интересная история о вас: в юности вам удалось похудеть за четыре месяца почти на 30 килограммов. Как это происходило? И какие у вас сейчас секреты поддержания хорошей физической формы?

– Должен предупредить: мой способ точно не пример для тех, кто хочет сбросить вес. В 19 лет я весил более 100 кг. Решил избавиться от лишних. Я очень азартный, поэтому у меня не хватило бы терпения худеть на три килограмма ежемесячно. Потому проводил несколько дней без еды, потом ел небольшими порциями и повторял процедуру. Это сейчас я понимаю, что делал неправильно, но такова была моя история.

Сейчас у меня нет секретов похудения. Обожаю поесть! Но стараюсь худеть и приводить себя в форму перед съемками, чтобы увереннее чувствовать себя в кадре. Также на съемочные дни прошу оставлять в гримерке разные полезности: овощи, батончики, энергетики без сахара. А потом жалею об этом. Каждый раз оглядываюсь на съемках, а есть нечего! (Смеется.)

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