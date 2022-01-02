Стужук заинтриговала фото с новым мужчиной в постели и показала подарки на Новый год

Украинская блогерша-миллионница София Стужук заинтриговала подписчиков признанием, что встретила Новый год в объятиях нового мужчины. Она тоже похвасталась, что получила от него приятные сюрпризы.

Фотографию, где звезда социальных сетей лежит с избранником в постели, она выложила в свой Instagram-блог, насчитывающий 5,7 млн фолловеров. На кадре видны только руки неназванного партнера Софии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В stories Стужук написала, что пережила один из самых лучших моментов в жизни.

"Лучший Новый год и лучшее начало года в моей жизни", – написала счастливая инфлюэнсерша.

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Кроме этого, блогерша также похвасталась подарками от мужчины, которыми оказались золотое колечко с драгоценным камнем и браслет. Мама троих детей призналась, что никому не рассказывала о своей мечте, но ее избранник понял все без слов.

"В своей голове я загадала, чтобы мой мужчина на Новый год подарил мне или их браслет, или колечко тринити, но никому не говорила. Вообще никому. Представьте себе мои глаза вчера, когда я увидела свой подарок", – рассказала София.

Отметим, что за день до этого звезда Instаgram поделилась подобными фотографиями, где видно только ее и руку загадочного мужчины. В подписи она рассказала, что наконец-то может быть счастливой.

"Все подводят итоги года, а я просто напишу спасибо, за то, что этот ад кончился. И я наконец-то могу быть счастливой", – говорится в комментарии.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря на одно из видео блогера Дмитрия Варварука попал поцелуй Софии и бывшего супруга Саши Бо – Игоря Пустовита. Молодые люди в компании отдыхали в горах и намекнули на свой роман.

Однако позже опровергли слухи, заявив что у них дружеские отношения.

Коротко о звезде:

София Стужук – 26-летняя скандальная блогерша-миллионница, мать троих детей. Родом из Севастополя (Крым), но после оккупации переехала в Киев. По образованию юрист. Снималась для журнала Playboy UA.