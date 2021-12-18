Игорь Пустовит прокомментировал роман с Софией Стужук и рассказал об отношениях с Сашей Бо

Известный украинский блогер Игорь Пустовит, который все еще находится в бракоразводном процессе с блогером Сашей Бо, прокомментировал роман с Софией Стужук. По его словам, они в теплых дружеских отношениях.

Соответствующее заявление он сделал на личной странице в Instagram-stories. Также он рассказал, в каких отношениях находится со своей экс-возлюбленной, в браке с которой родились двое детей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Один из подписчиков поинтересовался у Пустовита, в каких он отношениях с Софией Стужук. Блогер ответил: "В теплых и дружеских". Отметим, что сама Стужук подтверждала, что находится в романтической связи с Игорем Пустовитом. Их даже "застукали" за поцелуем во время отдыха в Карпатах.

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Другой поклонник блогера спросил у него, как складывается общение с Сашей Бо. К слову, экс-влюбленные публично поливали друг друга грязью и пытались выяснить, кто виноват в их конфликтах. Но теперь, похоже, пара смогла найти общий язык.

"Не могу утверждать за нее. Могу ошибаться, но, как мне кажется, наше общение "устаканилось" исключительно по отношению к детям. Плюс недавно нам удалось уладить все вопросы касательно деталей развода, что позволит, в конце концов, закончить все процессы. Главное, чтобы наши ребята чувствовали, что их родители спокойные и счастливы", – написал Игорь.

Напомним:

Летом 2021 года стало известно, что популярные блогеры Саша Бо и Игорь Пустовит разводятся. За пять лет брака у них родились двое сыновей. В одном из интервью, Саша пожаловалась на мужа, заявив у них были разногласия из-за того, что она зарабатывает больше. Игорь в свою очередь, дал комментарий, в котором рассказал о булимии супруги и о том, что она якобы унижала его при детях.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что блогер-миллионник София Стужук призналась, что Игорь Пустовит ей нравится. Кром того, пару сфотографировали в Карпатах во время страстного поцелуя.