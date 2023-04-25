Строит карьеру с 13-ти лет и получила 10 премий 'Грэмми': названо 'Женщину года' по версии журнала Billboard

46-летняя поп-легенда Шакира признана "Женщиной года" по версии самого престижного музыкального издания Billboard. Певица получит награду на мероприятии под названием Latin Women in Music, которое станет первым в истории журнала событием, посвященным латиноамериканским артистам за их вклад в развитие музыкальной индустрии. Событие запланировано на 7 мая.

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По данными Billboard, Шакира продала 95 миллионов пластинок, что сделало ее самым продаваемым музыкантом всех времен, а также самой востребованной латиноамериканской артисткой. Певица начала строить свою карьеру с 13-ти лет и за это время достигла небывалого успеха и признания.

Так, исполнительница хитов Whenever Wherever, Loca и других может похвастаться 10 премиями "Грэмми". За более чем 30 лет карьеры она выпустила 11 студийных альбомов.

Главный контент-менеджер Billboard Latin Español рассказала о главном достижении, за которое поп-дива была удостоена статуса "Женщины года": "Шакира – воплощение Woman in Music. Благодаря ей латинские женщины во всем мире получили возможность писать и исполнять глубоко личную музыку. Она создала свое собственное движение и по-прежнему остается актуальной как никогда в наше время с изяществом, глубокой отдачей и огромным талантом. Она является определением Woman in Music".

За последний год Шакира пережила личную драму на глазах у всего мира – расставание с известным футболистом Жераром Пике после 11 лет совместной жизни. У них осталось двое совместных сыновей, но в официальном браке пара не состояла. Спортсмен изменил красавице, что стало для нее большим ударом, но певица не сломалась и в очередной раз стала примером для многомиллионной армии поклонников.

После болезненного разрыва Шакира написала дисс на бывшего под названием 53. Этот трек на испанском языке впервые оказался в десятке Billboard Hot 100, что стало еще одним достижением звезды.

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