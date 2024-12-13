'Страшная трагедия': Наталья Сумская рассказала о тяжелой потере на войне

Украинская актриса Наталья Сумская рассказала о том, кого потеряла на войне из своего близкого окружения. По словам артистки, работающей в столичном Театре Франка почти 50 лет, видеть, как украинские герои уходят из жизни – это страшная трагедия.

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Досадным известием Сумская поделилась в интервью Апострофу. Актриса рассказала о потере в коллективе – жизнь на щит возложил руководитель столярно-механического цеха театра.

"У нас в театре уйма декораций было сделано под руководством нашего заведующего столярно-механическим цехом Виктором Красиным, который погиб. Его портрет на служебном входе в театре и по сей день. Мы его помним, как и других погибших", – поделилась звезда.

Как известно, вскоре после полномасштабного вторжения, а именно 27 февраля 2022 года, из жизни ушла мать Натальи и Ольги Сумских – Анна. Актрису похоронили 1 марта в Киеве под звуки сирен. Подробности – в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Ольга Сумская назвала истинную причину ссоры с сестрой Натальей. Звезда отметила, что старшая сестра взяла на себя инициативу разорвать связи. Подробности – читайте здесь.

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