Страницу Клавдии Петровны взломали: певица обратилась к подписчикам с просьбой

Аккаунт украинской певицы Соломии Опришко, более известной под псевдонимом Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна), в Instagram был сломлен. Злоумышленники не обнародуют никаких сообщений, однако артистка обратилась к поклонникам с просьбой не реагировать на сообщения, написанные от ее имени.

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Об этом юная знаменитость рассказала в своем официальном Telegram-канале. Ее коллега по сцене, исполнитель OSTY отметил, что специалисты работают над восстановлением страницы.

"Мою страницу в Instagram взломали, пожалуйста, не присылайте средства или какие-либо личные данные на эту страницу", – обратилась к подписчикам Клавдия Петровна.

Пока хакеры не изменили внешний вид страницы, а лишь переиначили никнейм. У певицы до сих пор нет доступа к личному аккаунту, однако OSTY, с которым Соломия Опришко недавно выпустила трек "Не лякай", заверил: делается все возможное, для его обновления.

"Уважаемые коллеги, основную страницу Klavdia Petrivna в инсти взломали. Работаем над ее восстановлением", – написал артист.

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