'Столица Румынии – Босния и Герцеговина': 'Мисс Москва-2023' эпично опозорилась на шоу. Видео

Еще в конце июня этого года в столице страны-террористки выбрали обладательницу титула "Мисс Москва-2023". Победу одержала 25-летняя модель и телеведущая Ангелина Бреженская, которая тут же стала посмешищем в сети, причем среди своих же соотечественников, из-за чрезмерно переделанной внешности, а также пристрастию к фотошопу, что четко видно на всех снимках девушки. Однако на днях россиянка удивила публику еще и своими интеллектуальными способностями, а точнее их отсутствием.

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Так, Ангелину пригласили на развлекательное вечернее шоу популярного комика Павла Воли на телеканале ТНТ. Тот решил "погонять" обладательницу короны по некоторым несложным вопросам, дабы развеять миф о том, что в конкурсах красоты "участвуют только глупые девочки". И хотя это мнение действительно считается стереотипным, конкретно "Мисс Москва" не смогла доказать обратного (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Когда Воля спросил, действительно ли в подобных конкурсах "участвуют только глупые девочки", Бреженская уверенно ответила: "Конечно нет". Тогда Воля решил проверить знания собеседницы в области географии и попросил назвать столицу Румынии. "Мисс Москва" на полном серьезе ответила: "Босния и Герцеговина".

"Совершенно верно, перепишите учебники", – потроллил "интеллектуалку" ведущий.

Тогда Бреженская искренне удивилась – неужели она ошиблась?

Воля объяснил: "Это неправильный ответ. Вы назвали страну, а столица Румынии – Бухарест".

На этом конфузы российской "естественной красавицы" не закончились. Она попыталась развеять еще один миф о том, что победу в конкурсе красоты можно купить, и речь не об оплате деньгами. Однако, как можно понять из ответа россиянки, свою корону она заработала нечестным трудом.

Так, Ангелина выдала: "Победа в конкурсе достается не только через постель". Воля на это с сарказмом сказал: "Очень точный, исчерпывающий ответ".

Кроме того, на шоу решили проанализировать, насколько естественна внешность обладательницы короны. Коллаж из двух фотографий девушки, разница между которыми пять лет, говорит сам за себя.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что в столице Болгарии Софии проходил международный конкурс "Миссис Вселенная-2022", в котором участвуют замужние женщины от 18 до 55 лет. Среди 120-ти участниц жюри выбрали обладательницу главной короны – ею стала 34-летняя россиянка Елена Максимова. Сеть возмутил тот факт, что на мероприятии такого масштаба победу отдают России, которую и вовсе стоит бойкотировать во всем мире. Все подробности – в нашем материале.

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