Стоит больше миллиона: Притула похвастался своим роскошным 'мерсом'. Фото

Известный украинский комик, актер и ведущий Сергей Притула покрасовался перед поклонниками шикарным автомобилем. Стоимость машины составляет более миллиона гривен.

Соответствующее фото Притула опубликовал на личной странице в Instagram. Он написал, что за последние трое суток проехал девять городов.

"Мы с моим "меркуциком" (прозвище, которое дал ведущий своей машине, – Ред.) катнули по маршруту Львов-Ивано-Франковск-Коломыя-Черновцы-Каменец-Подольский-Хмельницкий-Тернополь-Ровно-Луцк", – написал Сергей Притула.

На снимке он позирует возле своего автомобиля Mercedes-Benz GL 400 на заправке. Притула одет в повседневную одежду: черно-белую тельняшку, джинсы, кожаную куртку и кроссовки. В своих руках он держит стакан с кофе.

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Отметим, что свою первую машину он приобрел еще в 2012 году – тогда телеведущий стал владельцем Range Rover. Но вскоре продал ее и купил новую – Mercedes-Benz GL 400. У первого автомобиля было прозвище "Мишка".

В комментариях под постом поклонники оставили разные комментарии.

"Рэндж был круче", "Будь осторожен", "И вот так кто-то запросто может встретить Сергея Притулу", "Счастливых тебе дорог", "Ого, вы крутой", "Прекрасный мерседес", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Сергей Притула – автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем" и талант-шоу "Украина слезам не верит" на Новом канале, ведущий "Педан-Притула шоу", пост-шоу "Страсти по Ревизору" и "Кто сверху?".

В 2015 году второй раз женился на Екатерине Сопельник. Спустя несколько лет у них родилась дочь Соломия. В мае 2021 года он стал отцом девочки Стефании. Отметим, что у Притулы есть 12-летний сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Сергей Притула опубликовал редкий совместный кадр со своей супругой Екатериной, в честь годовщины свадьбы.