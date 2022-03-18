Стивен Спилберг, у которого есть украинские корни, пожертвовал $1 млн на гуманитарную помощь Украине

Продюсер культовых голливудских фильмов Стивен Спилбер, прародители которого иммигрировали в США из Одессы и Каменец-Подольского, и его жена-актриса Кейт Кепшоу пожертвовали $1 млн на гуманитарные нужды беженцев из Украины. Супруги разделили деньги между местными фондами и соседними государствами, принимающими переселенцев.

Об этом сообщает издание Variety. Вклад был осуществлен через благотворительную организацию Hearthland Foundation, которая принадлежит продюсеру (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Деньги для гуманитарных нужд получили несколько местных украинских фондов, Польский Красный Крест, Польская гуманитарная акции, World Central Kitchen и т. д.

"После того, как нападение России на Украину спровоцировало волну беженцев, голливудские звезды взяли на себя обязательство собрать средства и оказать помощь нуждающимся", – говорится в материале.

Видео дня

Отметим, что Стивен Спилберг уже не раз жертвовал значительную сумму для помощи тем или иным организациям. В частности, ранее он с женой передали $1 миллион Фонду восстановления образования Лос-Анджелеса, чтобы помочь студентам в разгар пандемии COVID-19, а также выделили $1 миллион для запуска кинофонда Jewish Story Partners.

Как известно, у продюсера есть украинские корни и он не раз упоминал о своих предках, иммигрировавших в США из Одессы и Каменец-Подольского. В 2006 году Спилберг, продюсировав фильм о Холокосте, сошел с самолета в Киеве со словами "Я дома".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины опубликовала список мировых звезд, которые поддержали Украину и осудили захватническую политику Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!