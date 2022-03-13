Стивен Кинг призвал бороться с ложью Путина: женщины и дети гибнут от его рук

Легендарный американский писатель Стивен Кинг в очередной раз напомнил поклонникам о жестокой войне России против Украины. Автор культовых произведений "Побег из Шоушенка" и "Сияние" призвал "разрушить стену дезинформации", которую выстроил лживый диктатор Путин, чтобы скрыть свои преступления.

Такое обращение "Король ужасов" разместил на личном аккаунте в Twitter. В посте он оставил хештег "Путин лжет", перейдя по которому, можно посмотреть доказательства преступной агрессии Кремля и его лидера.

Кинг рассчитывает, что его читатели из РФ смогут узнать и увидеть правду, которую от россиян так тщательно скрывают пропагандистские СМИ.

"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук. Важно, чтобы россияне понимали, что происходит. Очень важно разрушить стену дезинформации", – написал знаменитый романист.

Видео дня

Отметим, что Стивен Кинг с начала войны в Украине проявляет свою активную гражданскую позицию. Ранее он высмеял попытки Кремля напугать украинцев вооруженным наступлением и отказался сотрудничать с российскими издательствами. Также писатель опубликовал свое фото в футболке с принтом в сине-желтых цветах. На одежде красуется лозунг, который за несколько дней стал популярен в мире: I stand with Ukraine, что в переводе означает "Я поддерживаю Украину".

Лише перевірена інформація у нас в Telegram-каналі obozrevatel. Не ведіться на фейки!