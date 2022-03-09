Стинг пообещал никогда не выступать перед российскими олигархами: певец потрясен войной в Украине

Всемирно известный британский певец и композитор Стинг заявил, что больше не будет выступать на корпоративах перед российскими олигархами и всеми, кто причастен к агрессии Кремля. Музыкант потрясен ужасающими событиями в Украине и категорически осуждает политику Путина.

Ранее легенда мирового рока играл на частных концертах перед миллиардерами России. Об этом сообщает издание Mirror.

В 2016 году Стинг выступал на свадьбе Саида Гуцериева – сына известного российского предпринимателя Михаила Гуцериева. Через пять лет магнат попал под санкции ЕС. Причиной тому стали тесные связи с самопровозглашённым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Бизнесмена называют "давним другом" лидера РБ.

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Пышное торжество проходило в Москве. Помимо Стинга перед гостями выступала именитая певица и актриса Дженнифер Лопес.

Теперь же легендарный артист твердо заявляет, что не может игнорировать военное вторжение России в Украину, жестокое обращение российской армии с мирным населением и молчание олигархов из РФ.

"Ни один олигарх в Великобритании, России или где-либо еще не в состоянии заказать концерт, свадьбу или вечеринку. Те дни прошли", – сообщил музыкант.

Напомним, ранее Стинг также посвятил свою песню героизму защитников Украины, отважно сражающихся за свою землю с российским агрессором. Композиция была написана 37 лет назад. Как признался сам вокалист, он давно ее не исполнял. И не думал, что спустя столько лет она снова будет актуальна.

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