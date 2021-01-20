Стиль Байдена и его предшественников на инаугурации: как выглядели их наряды

В среду, 20 января, на инаугурации новоизбранный президент США Джо Байден предстал перед публикой в солидном образе. Его наряд выглядел лаконично и сдержанно.

OBOZREVATEL решил сравнить стиль нового главы государства и его предшественников – Дональда Трампа и Барака Обамы. Подробней об этом – читайте далее в материале.

В 2009 году на инаугурации Обама появился в костюме черного цвета, белой рубашке и бордовом галстуке в мелкий горох. Кроме того, мужчина решил надеть сверху длинное, слегка приталенное пальто.

Трамп в день своей инаугурации предстал перед публикой в темном деловом костюме, белой рубашке и длинном ярко-красном галстуке. Его образ дополнило строгое черное пальто чуть ниже колен.

Новоизбранный президент на инаугурации появился в похожем костюме, как у своих предшественников. Так, Байден предстал в белой рубашке, темных штанах и пальто. А галстук глава государства выбрал светло-голубого цвета.

Ранее OBOZREVATEL решил сравнить, чем отличается наряд Джилл Байден от предыдущих первых леди – Мелании Трамп и Мишель Обамы. Подробней читайте по ссылке.