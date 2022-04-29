Стены пали, а сервиз и икона уцелели. Украинский продюсер показала впечатляющее видео из расстрелянной Бородянки

Украинский продюсер Светлана Легкая показала кадры из расстрелянной Бородянки (Киевская область), где после "спасения" оккупантов, остались целыми только сервиз и икона. По ее словам, это символичные остатки бытия.

Соответствующее видео Светлана Легкая опубликовала на личной странице в Instagram. Продюсер также показала дом, в который попала вражеская ракета и полностью сгоревший автомобиль, который стоял рядом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Можем пить чай. Красивый сервиз и икона. Это все, что осталось от этого дома. Единственное, что уцелело и не упало. Внутри ничего нет больше. И в этой машине нет ничего", – сказала она.

Видео дня

Напомним, что 28 февраля 2022 года Бородянку оккупировали российские войска в ходе вторжения России в Украину. Поселок был почти полностью уничтожен. На протяжении месяца он находился под контролем военных РФ, пока 1 апреля 2022 года они его не покинули.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что журналистка Евгения Цветанская рассказала, как впервые вернулась в Киев с начала войны на один вечер, а в ее дом попала вражеская ракета.