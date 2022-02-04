Старшая дочь Оли Поляковой нарвалась на критику из-за провокационной фотосессии

16-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой по имени Мария нарвалась на критику своих подписчиков из-за новой провокационной фотосессии. На одном из кадров она показала грубый жест, за что подростка обвинили в неуважении к аудитории.

Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram. А у своих фолловеров она спросила, какое из фото им больше всего понравилось (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На кадрах школьница позировала в классическом черном пиджаке, белой рубашке и экстримально короткой юбке. Свой образ она дополнила черным галстуком, необычной прической и ярким макияжем с акцентом на глаза.

Мария фотографировалась на простом красном фоне, глядя в камеру.

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Однако на первом фото в карусели девушка легла на лестницу, показывая в объектив два средних пальца. Именно этот снимок больше всего возмутил ее подписчиков.

"Очень вульгарная Маша", "Ее никто не учит, как с аудиторией общаться. Тыкает эти факи повсюду", "Уважения нет совсем", – говорится в комментариях.

Отметим, что Марию не впервые критикуют за неуместные поступки, посты и слова в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16-летняя дочь Поляковой выложила фотографию с друзьями, которую подписала одним нецензурным словом. За грубое высказывание подписчики звезды назвали ее "неприятной", а ее друзей – "сомнительными".

Коротко о звезде:

Маша Полякова – старшая дочь певицы Оли Поляковой. Активно ведет свой блог в Instagram и TikTok. Является вокалисткой рок-группы, в которой поет с друзьями.