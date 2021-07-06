StarLightMedia поддержала каминг-аут MELOVIN и ответила на скандал с М1

Украинская медиагруппа StarLightMedia, в которую входит телеканал М1, поддержала каминг-аут исполнителя MELOVIN. Также там ответили на скандал с М1, заявив, что "команду канала не предупредили об этом моменте".

Официальное заявление компании появилось на их странице в Facebook. В сообщении говорится, что каминг-аут является проявлением свободы самовыражения в демократическом обществе (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Каминг-ауты – очень важны. Это проявление права на свободу самовыражения и признак демократического общества. Мы рады приветствовать поступок MELOVIN, который сделал одно из первых таких заявлений среди публичных людей в Украине. Надеемся, что это станет началом нового уровня безопасности, диалога и защиты прав и возможностей ЛГБТ сообщества в Украине", – написано в заявлении.

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Также сотрудники медиахолдинга объяснили подробнее, что фестиваль Atlas Weekend – масштабное музыкальное событие, где выступают сотни артистов, есть пять сцен, а телеканал М1 делает включения из разных локаций. В тот момент, когда произошел каминг-аут, его не показали, потому что команду канала не предупредили об этом.

"Нам всем жаль, что столь важный момент заявления артиста не попал в прямой эфир. Обидно, что команде канала не сообщили о запланированном моменте, и трансляция продолжилась по традиционным принципам эфира – активность переключений, изменение локаций и участников ради большей динамичности и яркости кадра", – сказали в StarLightMedia.

Кроме того, там уточнили, что полностью разделяют ценности прав человека, поэтому на данный момент команда канала активно работает над большим материалом о каминг-ауте артиста.

Коротко о знаменитости:

Константину Бочарову 24 года, он родился в Одессе. Стал известным после того, как вышел в финал Национального отбора на "Евровидение-2017" и участия от Украины в "Евровидении-2018" в Лиссабоне.

В 2015 Константин попробовал свои силы в вокальном шоу "Х-Фактор" в 6 сезоне. Главным стимулом к принятию этого решения стала поддержка бабушки, которая вдохновляла музыканта двигаться к поставленной цели.

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