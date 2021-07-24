Старейшие проститутки Амстердама "обслужили" более 335 тыс. мужчин: как они выглядят сейчас. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Старейшие проститутки Амстердама уже на пенсии

Сестры-близнецы Луиза и Мартина Фоккен, которые много лет проработали в секс-индустрии, после выхода на пенсию активно делятся подробностями бурного прошлого. За свою "карьеру" сестры "обслужили" более 335 000 клиентов.

В 2012 году им было присвоено звание "старейших девушек из окон" округа. А братья и сестры близняшек даже сняли о них документальный фильм под названием "Знакомство с Фоккенами" и выпустили книгу о невероятных приключениях женщин. Об этом сообщает издание The Guardian (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Луиза в одном из своих интервью заявила, что попала в секс-индустрию после того, как ее избил возлюбленный. На тот момент девушке было чуть больше 20 лет.

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Луиза и Мартина Фоккен
Луиза и Мартина Фоккен в 2012 вышли на пенсию

Мартина же попала в эту сферу, когда узнала от своей сестры, что в бордель требуется уборщица. Девушка согласилась, однако в скором времени она начала тоже заниматься проституцией.

Сестры-близнецы также объяснили, что вдвоем работать в Квартале красных фонарей в Амстердаме было намного проще, поскольку они всегда могли защитить друг друга. По словам женщин, ситуаций, когда они рисковали собственной жизнью "на работе", было огромное количество.

Луиза и Мартина Фоккен в фильме
Кадр из фильма

"Мужчины теперь другие, они слишком много пьют, они толстые и не уважают вас. Им следует ездить на велосипедах, как голландские мальчики, а не просто постоянно пить", – подытожила Мартина.

Луиза и Мартина Фоккен в платьях

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