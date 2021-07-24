Старейшие проститутки Амстердама "обслужили" более 335 тыс. мужчин: как они выглядят сейчас. Фото

Сестры-близнецы Луиза и Мартина Фоккен, которые много лет проработали в секс-индустрии, после выхода на пенсию активно делятся подробностями бурного прошлого. За свою "карьеру" сестры "обслужили" более 335 000 клиентов.

В 2012 году им было присвоено звание "старейших девушек из окон" округа. А братья и сестры близняшек даже сняли о них документальный фильм под названием "Знакомство с Фоккенами" и выпустили книгу о невероятных приключениях женщин. Об этом сообщает издание The Guardian (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Луиза в одном из своих интервью заявила, что попала в секс-индустрию после того, как ее избил возлюбленный. На тот момент девушке было чуть больше 20 лет.

Видео дня

Мартина же попала в эту сферу, когда узнала от своей сестры, что в бордель требуется уборщица. Девушка согласилась, однако в скором времени она начала тоже заниматься проституцией.

Сестры-близнецы также объяснили, что вдвоем работать в Квартале красных фонарей в Амстердаме было намного проще, поскольку они всегда могли защитить друг друга. По словам женщин, ситуаций, когда они рисковали собственной жизнью "на работе", было огромное количество.

"Мужчины теперь другие, они слишком много пьют, они толстые и не уважают вас. Им следует ездить на велосипедах, как голландские мальчики, а не просто постоянно пить", – подытожила Мартина.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что 85-летняя пенсионерка после развода с мужем ищет любовь на сайте знакомств. Хэтти Ретроэдж из Нью-Йорка заявила, что она зарегистрировалась в приложении для знакомств Bumble, чтобы "хорошенько развлечься". Кроме того, она любит называть себя "сексуальной женщиной".