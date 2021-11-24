Стало известно, сколько зарабатывают Анна Тринчер и Злата Огневич в Instagram

"Холостячка" Злата Огневич и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер, кроме основного заработка, имеют дополнительный доход на рекламе в Instagram. Знаменитости пользуются своей популярностью, чтобы пропиарить товар или других блогеров в социальных сетях.

Такое удовольствие обходится рекламодателям не в один десяток тысяч гривен. Telegraf узнал, сколько стоит упоминание в stories и посты на страницах известных украинок (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Реклама в stories, которая исчезает через 24 часа, у певицы Златы Огневич стоит 16 тысяч гривен, в то время как Анна Тринчер показывает товары и услуги в таком же формате за 27 тысяч гривен.

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Такая разница в цене может быть обусловлена тем, что на страницу 20-летней актрисы подписаны 1,3 млн человек, в то время как за "холостячкой" следит всего 394 тысяч пользователей.

Отдельный пост с фотографией звезд обходится рекламодателям гораздо дороже. Анна Тринчер предлагает разместить товар со своим лицом на странице за $1800, что приравнивается почти к 50 000 гривен.

Огневич в свою очередь позволяет выбирать между фото и видео-постом и оценивает их в 27 и 32 тысяч соответственно. Также певица иногда выкладывает рекламную stories+пост, за что также просит 32 тысячи гривен.

Молодая актриса часто пиарит розыгрыши подарков, и на этот формат рекламы у нее есть отдельный ценник. Такое удовольствие обойдется блогерам в 30 тысяч гривен.

Подытоживая цифры, можно определить, что даже, снимая одну рекламу в день, Анна Тринчер зарабатывает от 175 тысяч гривен в неделю, в то время как Злата Огневич получает не менее 100 тысяч за 7 дней.

Кратко о звездах:

Анна Тринчер – украинская актриса и певица, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015". Участница второго сезона "Голос. Дети" и суперфиналистка восьмого сезона "Голос країни", а также актриса украиноязычного сериала "Школа".

Злата Огневич – украинская певица и телеведущая. 2013 представляла Украину на конкурсе "Евровидение" в Мальме (Швеция) с песней "Gravity", на котором заняла 3-е место. Заслуженная артистка Автономной Республики Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, какой заоблачный ценник на рекламу установил певец MELOVIN. Артист не любит заработать в Instagram.