Стали известны подробности смерти звезды 'Сияния' Шелли Дюваль, для которой съемки легендарного фильма были кошмаром

Американская актриса Шелли Дюваль оставила после себя немалое наследство, скончавшись во сне 11 июля в возрасте 75 лет из-за осложнений, вызванных диабетом. Но, вероятно, больше всего ее запомнили благодаря фильму ужасов "Сияние" 1980-х годов. Актрисе пришлось пройти через кошмар, работая с выдающимся режиссером Стэнли Кубриком.

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Трагическое известие о смерти сообщил муж звезды Дэн Гилрой, передает ENews. "Она ушла после долгих страданий, что, наверное, хорошо, – сказал он в своем заявлении. – Я не могу передать, как мне ее не хватает".

Муж подтвердил, что Шелли находилась в хосписе из-за осложнений диабета "последние несколько месяцев" и была прикована к постели. "Я рад за нее, что она, знаете, не страдает", – добавил Гилрой о потере своей покойной партнерши.

При создании легендарной ленты "Сияние" Дюваль должна была пройти через жесткое испытание. Она прекрасно исполнила роль напуганной Венди Торранс, однако за перфомансом стояло нечто больше, чем изучение строк в гримерке. Кубрик заставлял повторять диалоги в кадре более 35 раз. Шелли призналась, что после подобного ее тело начинало бунтовать и появлялось желание, чтобы все скорей закончилось, пишет People.

Интересно, что "Сияние" входит в Книгу рекордов Гиннеса по количеству повторных съемок одной сцены с диалогами – число достигает 148 раз. Кроме того, сцена, в которой героиня Дюваль бежит вверх, размахивая бейсбольной битой перед своим мужем Джеком (которого играет Николсон) пересняли изнурительные 127 раз. Сообщается, что Кубрик скрыл от Дюваль то, что Николсон будет пробивать топором закрытую дверь, что привело к настоящей испуганной реакции актрисы.

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