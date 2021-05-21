Стало известно, под каким номером выступит Украина в финале Евровидения 2021

Группа Go_A, которая представляет Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2021, выступит в гранд-финале шоу под номером 19. Коллектив выйдет на сцену во второй половине концерта.

Об этом стало известно после второго полуфинала, когда организаторы Евровидения провели жеребьевку. Отметим, что в первой части конкурса выступят: Кипр, Албания, Израиль, Бельгия, Россия, Мальта, Португалия, Сербия, Великобритания, Греция, Швейцария, Исландия и Испания (чтобы просмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Во второй части вместе с Go_A покажут свои номера представители следующих стран: Молдова, Германия, Финляндия, Болгария, Литва, Франция, Азербайджан, Норвегия, Нидерланды, Италия, Швеция и Сан-Марино, которая закроет шоу.

Где состоится финал Евровидения 2021

22 мая состоится гранд-финал конкурса, в ходе которого определится победитель Евровидения 2021. Кроме победителей полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-основательниц Евровидения: Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии, а также хозяева этого года – Нидерланды.

Все подробности первого полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

Все подробности второго полуфинала конкурса Евровидение 2021 – читайте тут.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во вторник, 18 мая, на музыкальном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме, Нидерланды, выступила украинская группа Go_A с песней SHUM. Они поразили всех своим исполнением и ярким шоу – зал аплодировал стоя.