Навальная ни при чём. Стало известно, почему Зеленская на самом деле отклонила приглашение на выступление Байдена

Первая леди Украины Елена Зеленская отказалась от предложения Белого дома присутствовать во время обращения президента США Джозефа Байдена у Конгрессу. В иностранных СМИ поползли слухи, что причиной стало намерение посадить ее рядом с вдовой российского т.н. оппозиционера Алексея Навального – Юлией Навальной – однако это не так.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что у первой леди Украины в это время были запланированы другие мероприятия. Об этом, как нам сообщили, была проинформирована газета Washington Post, которая выпустила новость о желании посадить рядом украинку и россиянку.

В статье говорится, что первая леди США Джилл Байден должна была сидеть рядом с Еленой Зеленской и Юлией Навальной, чтобы создать "мощный фон для выступления президента Байдена на совместном заседании Конгресса". Мол, обе гости стали бы символами сопротивления российскому диктатору Владимиру Путину.

Однако эта теория, как нам объяснили, не имеет ничего общего с реальностью. У украинской первой леди на это время, 7 марта, запланирован ряд встреч.

"Посольство Украины в США действительно недавно получало приглашение для первой леди Украины присутствовать 7 марта во время выступления Президента США в Конгрессе (State of the union address). Однако из-за запланированных событий в графике, в том числе визита в Киев детей из детского дома, который заранее был спланирован, к сожалению, первая леди не сможет принять участие в событии", – такой ответ предоставили газете.

В материале также говорится, что и сама Юлия Навальная отказалась от участия из-за "усталости".

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская впервые рассказала трагическую историю бойфренда своей дочери, встретившего полномасштабное вторжение в Мариуполе.

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