Он из Мариуполя, на его глазах убили соседей: Зеленская впервые рассказала трагическую историю бойфренда своей дочери

Жена президента Украины Елена Зеленская впервые рассказала о трагическом опыте, который пришлось пережить бойфренду ее дочери Александры. Парень родом из Мариуполя и полномасштабное вторжение России он застал именно в многострадальном городе.

Имя и лицо первой любви дочери президента Украины держат в тайне, так что о нем украинцы знают крайне мало. Чуть больше деталей Елена Зеленская рассказала в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Когда речь зашла о документальной картине "20 дней в Мариуполе", которая будет в этом году соревноваться за "Оскар" в числе лучших фильмов мира, первая леди вспомнила разговор с Александрой.

"Моя дочь смотрела этот фильм со своим другом в кинотеатре. Ее бойфренд из Мариуполя. Он и его родители прятались в подвале одного из домов несколько недель перед тем, как им удалось уехать. И он видел своими глазами, как были убиты его соседи", – поделилась украинка.

Елена Зеленская спросила 19-летнюю студентку, как она выдержала это, и Александра призналась, что плакала.

"Он тоже плакал. И другие люди в кинотеатре плакали. С одной стороны, это очень тяжело, а с другой – иногда нужно дать выход всем эмоциям, которые мы накапливаем каждый день, нужно плакать. Я очень благодарна людям, которые создали эти документальные фильмы", – добавила первая леди.

Как известно, о бойфренде Александры Зеленской ее мама рассказала три месяца назад. Она удержалась от подробностей, лишь заметив, что он – первая любовь дочери. К слову, романтический опыт Александры стал стрессом для ее родителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Зеленский хоть и обожает проводить время с детьми, но на это не всегда есть возможности. Поэтому с ними он встречается примерно раз в неделю и всего на несколько часов, а с женой вообще имеет "параллельную жизнь".

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