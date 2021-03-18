Стало известно, почему солдатам королевской гвардии запрещено улыбаться

Солдатам Королевской гвардии запрещено улыбаться во время караула. За нарушения правил их ждет штраф или же увольнение со службы.

Так, гвардейцы подписывают контракт, согласно которому, они должны оставаться безэмоциональными. Солдатов тренируют абстрагироваться и выполняли любой приказ безотказно. Время их смены на посту – 2 часа, сообщает "24 канал".

К слову, королевские гвардейцы должны стоять 10 минут неподвижно, затем они делают несколько шагов влево, вправо и снова возвращаются на свое место. При этом, им запрещено не только улыбаться, но и говорить, делать лишние движения, кроме как марша и перекладывания винтовки. Нельзя даже выйти в туалет.

Королевскую гвардию можно встретить лишь в нескольких местах Британии – в королевских резиденциях. Это Букингемский дворец, дом Кларенса, дворец Святого Джеймса, Лондонский Тауэр, Виндзорский замок.

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