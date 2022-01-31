Стало известно, почему Елизавета II категорически не ест продукты с острыми краями

Королева Великобритании Елизавета ІІ придерживается строгой диеты и ест только в определенное время, при этом имеет различные требования, в том числе суеверные, к блюдам. Например, монарх никогда не ест продукты с острыми краями, веря, что это является плохой приметой.

О таком капризе 95-летней Елизаветы ІІ касательно формы еды сообщил таблоид Express.co.uk, ссылаясь на бывшего королевского шеф-повара Грэма Ньюбоулда. Как пояснил он, ее величество отказывается есть блюда квадратной формы – даже бутерброды – из-за традиции.

"У членов королевской семьи никогда не бывает квадратных бутербродов, потому что традиционно считается: любой, кто преподносит им еду с острыми краями, пытается свергнуть трон Англии", – пояснил Ньюбоулд.

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Согласно другому объяснению, принц Альберт, муж королевы Виктории, считал, что прямоугольные блюда похожи на гроб. Он верил, что есть такую еду – к несчастью, и предпочитал, чтобы на столе были круглые тарелки, как и их наполнение.

Считается, что Елизавета ІІ придерживается этой традиции. Например, она любит традиционные круглые булочки во время послеобеденного чая, которые украшают ложкой сливок и джема, рассказал бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен МакГрэди.

Напомним, что ранее МакГрэди рассказал: ее величество настолько сильно не любит чеснок, что попросила исключить его изо всех блюд. Она также не сильно любит лук, но в некоторых блюдах все же его ест.

Коротко о личности:

Елизавета Александра Мария – британская королева Великобритании, которая родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

В 2022 году в Великобритании будут отмечать Платиновый юбилей Елизаветы. 6 февраля она станет первым в истории страны монархом, который правит 70 лет.

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