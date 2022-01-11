Букингемский дворец обнародовал планы празднования Платинового юбилея королевы

В Великобритании в 2022 году будут отмечать Платиновый юбилей королевы Елизаветы II. Букингемский дворец обнародовал программу праздничных мероприятий.

Об этом пишет ВВС. 6 февраля она станет первым в британской истории монархом, который правит страной 70 лет.

В рамках торжества запланированы уличные вечеринки, концерт с участием известнейших артистов. Людям также разрешат посетить дома, где живет королева.

Начнутся мероприятия с конкурса на изобретение нового пудинга в честь королевского юбилея, а завершат их четырехдневные выходные со 2 по 5 июня. Длинные выходные решено сделать именно в июне, потому что в это время больше шанс на хорошую погоду.

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В то же время пока не уточняется, на каких именно мероприятиях будет присутствовать Елизавета II.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вторая жена принца Чарльза герцогиня Корноульская Камилла получила награду Благороднейшего ордена подвязки. Это может свидетельствовать о том, что она может стать королевой, если на трон взойдет Чарльз.