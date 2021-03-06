Стало известно, кто скрывался за образом Розы в шоу 'Маска'

В субботу, 6 марта, на телеканале "Украина" во время седьмого выпуска популярного шоу "Маска" на сцену вышла утонченная Роза. Как оказалось, за образом скрывалась украинская певица Алина Гросу.

Она исполнила известную песню "Любимка" – NILETTO. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Судьи до последнего были уверены, что под маской скрывается Надя Дорофеева или Алена Винницкая. По словам Гросу, она была очень рада принять участие в таком необычном проекте.

Звездное жюри отметили, что никогда бы не подумали, что в костюме Розы находится именно Гросу.

"Наконец-то я могу поздороваться со всеми от своего лица. Мне очень приятно, что я по-другому проявлялась в этом проекте, была раскованной, говорила те вещи, которые я обычно не говорю", – сказала певица.

Также ранее стало известно, что во время седьмого выпуска популярного шоу "Маска" на сцену вышла новая участница, приглашенная звезда в костюме Махаона. После выступления бабочка сняла маску и это оказалась Наталья Могилевская.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 февраля, на телеканале "Украина" показали шестой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира раскрыли имя персоны, которая скрывалась под маской легендарного черного Льва. Это был певец и композитор Александр Пономарев.