Стало известно, кто скрывался за образом Павы в шоу 'Маска'

В субботу, 13 февраля, в 21:00 на телеканале "Украина" показали четвертый выпуск популярного шоу "Маска", а также в конце эфира раскрыли имя знаменитости, которая скрывалась под маской роскошной Павы. Ею оказалась певица Ирина Федишин.

Зрители больше всего проголосовали за этот образ, чтобы поскорее узнать персону. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время эфира проекта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, на сцене Пава исполнила зажигательную песню Gipsy Kings – Bamboleo. Звездные детективы были уверены, что под маской скрывается телеведущая и певица Алена Винницкая. Но как оказалось, это была артистка Ирина Федишин.

Стоит отметить, что в конце шоу Федишин на бис исполнила песню, с которой выступала в своем образе. Судьи шоу восхитились пением певицы и ее эффектным номером.

Андрей Данилко сказал, что никогда бы в жизни не мог подумать, что это именно Федишин.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в конце третьего эфира раскрыли персону, которая выступала под маской Лисы, – ею оказалась украинский хореограф Алена Шоптенко.