Стало известно, кто скрывался за образом Махаона в шоу 'Маска'

В субботу, 6 марта, на телеканале "Украина" во время седьмого выпуска популярного шоу "Маска" на сцену вышла новая участница, приглашенная звезда в костюме Махаона. После выступления бабочка сняла маску и это оказалась Наталья Могилевская.

В этот раз на проекте снимут свои костюмы сразу два участника. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Махаон выступил с песней "Нас бьют, мы летаем" – Наргиз. Судьи предположили, что под маской может скрываться Юрий Горбунов, Геннадий Витер, Виктор Павлик или Наталья Могилевская. В результате Махаон снял костюм и это оказалась Могилевская.

Знаменитость вызвала фурор среди судей и поблагодарила всех за участие в проекте.

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 февраля, на телеканале "Украина" показали шестой выпуск популярного шоу "Маска". В конце эфира раскрыли имя персоны, которая скрывалась под маской легендарного черного Льва. Это был певец и композитор Александр Пономарев.