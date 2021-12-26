Стало известно, кто скрывался под маской Скандала. Фото

В суперфинале музыкального гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" раскрыли учасницу под маской эпанажного Скандала. Ею оказалась известная украинская певица и телеведущая, а также близкая подруга DZIDZIO – Оля Цыбульская.

Исполнительница заняла 2 место, уступив победу нежному Жирафу. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Звездные детективы были поражены тем, что Михаил Хома не рассекретил Скандал сразу, ведь друзья много времени проводят вместе и даже "имеют общего ребенка", со слов Оли Поляковой. Отметим, что в 2018 году звезды действительно стали крестными родителями маленького Дениса – сына общей подруги артистов Нади.

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"Боже, что это за кума, что кум ее не узнал? А ты что за кум такой!? Как такое возможно вообще?", – удивилась Полякова.

Исходя из того, как много времени певцы проводят вместе, жюри шоу "Маска" заявили, что DZIDZIO должен был сразу узнать голос Цыбульской. Однако участница так профессионально меняла тембр на протяжении проекта, что даже самые близкие друзья не смогли назвать ее имя.

"Сегодня впервые Скандалом было выполнено сразу три манеры. Сначала было очень похоже на Ольгу Горбачеву, дальше – на Надежду Мейхер, а в припевах мы четко услышали голос Ольги Сумской. По-моему, Скандал – самая загадочная участница второго сезона", – сказал Андрей Данилко после финального выступления знаменитости.

Сам Михаил, увидев знакомое лицо, потерял дар речи. Артист смог выдавить из себя только одно: "У меня аж ноги подкосились! Олег, держи меня, я падаю! А почему же она по-русски разговаривала?".

Напомним, что DZIDZIO и Оле приписывают не только дружеские и профессиональные отношения, но романтические. Бывшая жена певца SLAVIA даже обвиняла Цыбульскую в своем разводе, а затем в пиаре на ее проблемах в семье.

Исполнительница, в свою очередь, заявляла, что получала угрозы и гневные сообщения от экс-избранницы Хомы. Также она опровергла слухи, что кум – родной отец ее сына Нестора.

Несмотря на нежные отношения артистов, "общего ребенка" и клипы, в которых они играют пару, DZIDZIO и Оля неоднократно утверждали, что между ними никогда не было романа.

Коротко о звезде:

Оля Цыбульская – украинская певица, теле- и радиоведущая, автор песен. В 2007 году стала победительницей первой украинской "Фабрики звезд" в составе дуэта. Замужем. Муж избегает публичности. По словам Цыбульской, история их любви началась еще в школе. 6 января 2015 года у пары родился сын Нестор.

О том, кого еще рассекретили в финале музыкального гипершоу "Маска", можно прочитать в хронике. OBOZREVATEL рассказал о самых главных событиях.