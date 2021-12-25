Карты раскрыты: как проходит финал гипершоу 'Маска'. Фото

В субботу, 25 декабря, на телеканале "Украина" показывают финал гипершоу "Маска", где в финальном поединке сошлись одиночка Мухомор, меланхолическая Жирафа и эпатажный Скандал. Также к конкурсантам присоединится приглашенная гостья – Пиковая Дама.

Зрители в последний раз могут самостоятельно угадать, кто скрывается под роскошными костюмами. В этом им будут помогать звездные детективы – Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменских, Андрей Данилко и DZIDZIO. OBOZREVATEL внимательно следит за главными событиями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ведущий шоу Владимир Остапчук предстал перед зрителями в образе полководца Гая Юлия Цезаря.

Видео дня

Как проходит финальный эфир шоу "Маска"

После традиционного представления судей на сцене появилась приглашенная гостья – таинственная Пиковая Дама, которая сразу поразила детективов своим роскошным костюмом.

Оля Полякова предположила, что перед ней стоит мужчина, однако Настя Каменских не согласилась с мнением коллеги. Однако после исполнения легендарной "Оперы" – Витаса у членов жюри не осталось сомнений, что перед ними именно опытная певица.

Главные версии – Надя Дорофеева, Слава Каминская и Елена Винницкая, однако, они оказались неправильными. Под маской Пиковой Дамы скрывалась Вера Брежнева.

Следующим к зрителям вышел романтический одинок Мухомор, который сразу заявил, что делил кровать с женщиной, которую Оля Полякова называла козой. Участник исполнил "Розовые розы" – Александра Добрынина и заставил танцевать всех собравшихся.

Третьей подсказки судьям давал грандиозный Скандал, заявивший, что уже год стоит в одном ряду с Кристиной Агилерой и Бритни Спирс. Самая эпатажная конкурсантка спела "Сильная женщина" – Аллы Пугачевой.

Настя Каменских заявила, что перед ней самая интересная участница 2 сезона, а Оля Полякова пожелала ей победы.

Последней выступала мечтательная и сентиментальная Жирафа, которую очень ждал Дидзьо. Исполнительница выбрала чувственный хит Адель – "Skyfall" и окончательно убедила судей в том, что в костюме скрывается талантливая певица.

После выступления Дидзьо подарил участнице еще один букет цветов и поцеловал.

Новость дополняется..