Стало известно, кто из звезд собрал рекордную сумму на ВСУ во время мирового тура

Украинская певица Ирина Федишин стала рекордсменом среди артистов по сумме, собранной в поддержку ВСУ во время зарубежных концертов. Окончательную цифру команда исполнительницы обещает назвать после закупки всего необходимого для фронта, однако уже сейчас известно, что она значительно превышает сборы групп "Курган і Agregat" и "Антитіла".

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Об этом сообщило медиа "Коротко про". Через два месяца в США, Канаде и Европе Федишин дала 29 концертов.

Перед рождественскими выступлениями ее фонд передал помощь ВСУ на 2,14 млн долларов (около 90 млн грн). Основной упор артистка делает на закупке автомобилей для военных – в 2024 году за средства тура было приобретено 60 авто.

"Этот последний тур по Америке и Европе стал самым большим благотворительным сбором за всю историю украинских артистов. Мы приложили огромные усилия, чтобы добиться такого результата. Сумму, которую удалось собрать, мы озвучим чуть позже – после того, как покажем, что именно удалось приобрести", – рассказала певица.

На подготовку концертов ушло два месяца. Вместе с исполнительницей и ее мужем Виталием в Америку отправились их дети. Команда даже перевезла из Украины декорации, костюмы и оборудование, а сам тур стал испытанием из-за частых перелетов и переездов. Об этих деталях певица регулярно рассказывала в Instagram и показывала каждый свой концерт.

"За последний год мы повторили тур дважды, что пока не делал ни один артист. Мы пошли на этот шаг, понимая, насколько важна помощь для наших защитников, ведь война продолжается. Тур был сложным в логистическом плане: много перелетов, иногда по 5 часов в самолете, но в большинстве своем мы передвигались авто. С собой возили много декораций, костюмов и оборудования", – отметила артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ирина Федишин призналась, почему ей было неудобно за своего мужа на встрече с Валерием Залужным. Исполнительница рассказала, какое впечатление на нее произвел легендарный генерал.

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