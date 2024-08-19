Стало известно, кому Маричка Падалко бесплатно отдала свою квартиру в Жолкве после вторжения России: это родственники известного актера

Ярослав Шахторин, звезда сериалов "Люся Интерн" и "Женский врач. Новая жизнь", признался, что его родные живут в квартире ведущей "1+1 Украина" Марички Падалко. По словам актера родом из Никополя, его мать и 15-летний брат вынуждены были уехать из родного города из-за полномасштабной войны.

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Приют близкие Шахторина нашли в городе Жолква Львовской области. Об этом знаменитость рассказал журналистке Алине Доротюк в свежем интервью. "Маричка Падалко выделила квартиру свою, за что мы безгранично благодарны. Это очень классно. И они там больше полутора лет находятся", – сказал он.

До недавнего времени в родном Никополе, постоянно страдающем от обстрелов россиян, оставались бабушка и дедушка актера. "Они не хотели уезжать. Это часто, на удивление, бывает. Люди не хотят выезжать из зоны боевых действий", – объяснил знаменитость, добавив, что его матери все же удалось уговорить родных покинуть город.

В декабре 2023 года Маричка Падалко рассказала OBOZ.UA, что бесплатно сдает свою квартиру в Жолкве переселенцам. Тогда ведущая призналась, что не знакома со своими квартирантами, они только переписываются. Она призналась, что на покупке жилья настоял ее муж, военнослужащий и бывший нардеп Егор Соболев: "Он мне рисовал в красках ужасы, которые произойдут, если россияне зайдут на украинскую территорию. Он говорил, что придут, будут убивать нас, насиловать женщин и детей. Ну как можно было в такое поверить тогда?"

Впоследствии из-за полномасштабного вторжения в квартиру переехали родители и дети телевизионщицы. "А впоследствии, когда я поняла, что наши девчонки будут находиться какое-то время в Праге, в местном чате переселенцев спросила, хочет ли кто-нибудь пожить в нашей квартире. И поскольку мои дети получили бесплатное жилье в Праге, семья из Никополя, которой я никогда не видела, бесплатно живет у нас", – отметила Падалко.

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