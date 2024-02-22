'Я очень переживал за жену': звезда 'Жіночого лікаря' рассказал о встрече с российским оккупантом в Гостомеле

Украинский актер "Жіночого лікаря" и четырехсерийного сериала "Друзі" Ярослав Шахторин в начале полномасштабного вторжения России находился дома с женой актрисой Таисией Хвостовой в Гостомеле во время оккупации Киевской области. Этот период для него был очень нервным, но больше всего он переживал за жизнь возлюбленной.

Пережить ужасные события того времени Шахторину помогла поддержка знакомых актеров и семьи, рассказал он в интервью ТСН. Он вспомнил, что из-за собственного любопытства подверг себя опасности, но все обошлось. Тогда он только встретился взглядом с оккупантом, который был пилотом вертолета, пролетавшего над их домом.

"Рашистские "аллигаторы" совершали облеты каждое утро и каждый вечер. Они летали очень низко, на высоте 4 – 5 метров, и я горел желанием посмотреть, что это такое. Однажды я вышел, и когда они пролетали над домом, встретился взглядом с вертолетчиком. Это было жутко", – рассказал он.

Но больше всего Шахторин переживал не столько за свою жизнь, сколько за жену, когда оккупанты наведались в их дом. "Я очень переживал за жену. По-настоящему страшно было, когда они обходили дома. К нам зашел солдат, может, моложе меня. Он был в полном снаряжении, с оружием, правда, выглядел немного растерянно. Уже после, когда мы услышали, что делали эти изверги в других селах и городах, то поняли, что нам просто повезло", – вспомнил актер.

Неизвестно, так повлияла оккупация или начало полномасштабного вторжения, но Шахторин вдруг перешел на использование украинского языка и в разговоре, и в просмотре контента. Актер отмечает, что ему все еще соцсети предлагают много российского контента, но он не сдается и уверенно блокирует его.

Ранее OBOZ.UA писал, что звезда "Перших ластівок" Анастасия Пустовит также пережила оккупацию в Киевской области. Ее квартира чудом осталась уцелевшей.

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