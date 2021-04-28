Стало известно, когда снова зазвонит Биг-Бен в Лондоне

В 2022 году известные часы Биг-Бен в британской столице Лондон после реставрации башни Елизаветы, на которой они прикреплены, снова будут звонить каждый час.

Ранее сообщалось, что ремонт, который начали в 2017-ом, закончат в этом году, но из-за пандемии коронавируса он задержался. Об это пишет издание The Mirror.

Известно, что стоимость проекта по реставрации башни составляет 80 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что до этого самой длинной остановкой Биг-Бена были ремонтные работы, продолжавшиеся в течение 26 дней в 1976 году.

"После многих лет кропотливой работы, стрелки часов, которые теперь великолепны в своей оригинальной викторианской цветовой гамме, будут добавлены к циферблатам, а отреставрированный механизм вернется в Башню в конце года", – заявили в парламенте Великобритании.

Биг-Бен – популярное туристическое название часовой башни Вестминстерского дворца. Официальное название башни с 2012 года – Башня Елизаветы, или Елизаветинская башня.

Изначально Биг-Бен являлся названием самого большого из шести колоколов, однако часто это название расширительно относят и к часам, и к самой часовой башне в целом. На момент отливки Биг-Бен был самым большим и тяжелым колоколом Соединенного Королевства. Его вес составлял 13,7 тонны.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, историк и писатель Диана Дрейк заявляла, что собор Парижской Богоматери, Биг-Бен, Вестминстерское аббатство и собор Святого Марка якобы были "украдены", а точнее – сделанные по арабским прототипам.