Стало известно, какое наследство оставил Грачевский и кому оно может достаться

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
2,6 т.
Борис Грачевский

Российский кинорежиссер, создатель "Ералаша" Борис Грачевский, который умер от коронавируса 14 января, оставил после себя внушительное наследство. Так, близким знаменитости предстоит поделить его загородный дом, квартиру и другое.

Как сообщает издание "Дни.ру", у Грачевского остался особняк площадью 300 квадратных метров в закрытом поселке недалеко от Москвы стоимостью 50 млн рублей (19 млн гривен – Ред). Уточняется, что это что это был уже второй загородный дом, который построил режиссер. Предыдущий он оставил первой жене.

Также у режиссера была трехкомнатная квартира в центре Москвы стоимостью 17 млн рублей (около шести млн гривен – Ред).

Борис Грачевский

Помимо этого, у Грачевского остались авторские права на киножурнал "Ералаш". Стоит отметить, что за трансляцию выпусков на телевидении режиссер получал большие гонорары.

Борис Грачевский

По словам издания, через полгода движимое и недвижимое имущества Грачевского предстоит разделить. Среди претендентов – третья жена Екатерина Белоцерковская, 48-летний сын Максим и 41-летняя дочь Ксения от первого брака, 9-летняя дочь Василиса от второго и 9-месячный сын Филипп от последних отношений. К слову, по информации юристов, вдове должна отойти половина наследства, а вторая половина делится на три равные части.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга умершего Грачевского Екатерина Белоцерковская оставила трогательное послание мужу через свою соцсеть. Она посвятила ему теплые слова и заявила, что не хочет жить без него.

РоссияНовости Россиизвездышоу-бизнесшоуБорис Грачевский